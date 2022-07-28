https://tr.sputniknews.com/20220728/eskisehirde-suya-yuzde-40-zam--1059252587.html

Eskişehir'de suya yüzde 40 zam

Eskişehir'de suya yüzde 40 zam

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü'nün suya yüzde 40 zam teklifi, Büyükşehir Belediyesi Meclisi üyelerinin oy... 28.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-28T22:28+0300

2022-07-28T22:28+0300

2022-07-28T22:28+0300

türkiye

eskişehir

su

zam

yılmaz büyükerşen

belediye

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ESKİ Genel Müdürlüğü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen başkanlığında gerçekleştirildi.Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'ndaki toplantıda ESKİ'nin şebeke suyuna yüzde 40 zam yapılması teklifi oylamaya sunuldu. AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin ret oyu verdiği zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi.Zam uygulamasının yarından itibaren geçerli olacağı bildirildi.

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eskişehir, su, zam, yılmaz büyükerşen, belediye