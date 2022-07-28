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Eskişehir'de suya yüzde 40 zam
Eskişehir'de suya yüzde 40 zam
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü'nün suya yüzde 40 zam teklifi, Büyükşehir Belediyesi Meclisi üyelerinin oy... 28.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-28T22:28+0300
2022-07-28T22:28+0300
türkiye
eskişehir
su
zam
yılmaz büyükerşen
belediye
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ESKİ Genel Müdürlüğü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen başkanlığında gerçekleştirildi.Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'ndaki toplantıda ESKİ'nin şebeke suyuna yüzde 40 zam yapılması teklifi oylamaya sunuldu. AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin ret oyu verdiği zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi.Zam uygulamasının yarından itibaren geçerli olacağı bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220728/su-seviyesi-yuzde-6ya-dustu-sivasta-3-aylik-su-kaldi-1059236642.html
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eskişehir, su, zam, yılmaz büyükerşen, belediye

Eskişehir'de suya yüzde 40 zam

22:28 28.07.2022
© DHAMusluk - su
Musluk - su - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2022
© DHA
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü'nün suya yüzde 40 zam teklifi, Büyükşehir Belediyesi Meclisi üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi.
ESKİ Genel Müdürlüğü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen başkanlığında gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'ndaki toplantıda ESKİ'nin şebeke suyuna yüzde 40 zam yapılması teklifi oylamaya sunuldu.
AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin ret oyu verdiği zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi.
Zam uygulamasının yarından itibaren geçerli olacağı bildirildi.
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