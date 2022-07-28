https://tr.sputniknews.com/20220728/estonya-ruslara-egitim-vizesi-ve-oturma-izni-vermeyecek-1059246636.html
Estonya, Ruslara eğitim vizesi ve oturma izni vermeyecek
Estonya, Ruslara eğitim vizesi ve oturma izni vermeyecek
Estonya, ülkede eğitim görmek isteyen Rusya ve Belarus vatandaşlarına vize ve oturma izni vermeme kararı aldı. 28.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-28T18:53+0300
2022-07-28T18:53+0300
2022-07-28T18:54+0300
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belarus
vize
oturma izni
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Estonya hükümetinden yapılan açıklamaya göre ülkede Rusya ve Belarus vatandaşlarına eğitim vizesi ve oturma izni verilmeyecek.Açıklamada, “Hükümet, vize verme prosedürünü değiştirmeye karar verdi. İlk değişiklik, Rusya ve Belarus vatandaşlarına eğitim amaçlı acil vize ve oturma izni verilmesinin askıya alınmasıyla ilgili. Ayrıca Rusya ve Belarus vatandaşlarının Estonya’da kısa süreliğine istihdamı sadece geçerli Estonya vizesine sahip olması koşuluyla gerçekleştirilebilir” ifadesine yer verildi.Daha önce Schengen bölgesinin başka bir ülkesinde turist vizesi alarak Estonya’ya gelip kısa süreli istihdam izni alabilen Rusya ve Belarus vatandaşlarının artık bunu yapamayacağı kaydedilen açıklamada, “Bu değişiklik, mevcut yaptırımları aşmak için, örneğin turizm amacıyla başka bir AB ülkesinde kısa süreli Schengen vizesi için başvuruda bulunma ve ardından Estonya'ya gelerek istihdam başvurusunda bulunmaya son verecek” dedi.
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estonya, rusya, belarus, vize, oturma izni
Estonya, Ruslara eğitim vizesi ve oturma izni vermeyecek
18:53 28.07.2022 (güncellendi: 18:54 28.07.2022) Abone ol
Estonya, ülkede eğitim görmek isteyen Rusya ve Belarus vatandaşlarına vize ve oturma izni vermeme kararı aldı.
Estonya hükümetinden yapılan açıklamaya göre ülkede Rusya ve Belarus vatandaşlarına eğitim vizesi ve oturma izni verilmeyecek.
Açıklamada, “Hükümet, vize verme prosedürünü değiştirmeye karar verdi. İlk değişiklik, Rusya ve Belarus vatandaşlarına eğitim amaçlı acil vize ve oturma izni verilmesinin askıya alınmasıyla ilgili. Ayrıca Rusya ve Belarus vatandaşlarının Estonya’da kısa süreliğine istihdamı sadece geçerli Estonya vizesine sahip olması koşuluyla gerçekleştirilebilir” ifadesine yer verildi.
Daha önce Schengen bölgesinin başka bir ülkesinde turist vizesi alarak Estonya’ya gelip kısa süreli istihdam izni alabilen Rusya ve Belarus vatandaşlarının artık bunu yapamayacağı kaydedilen açıklamada, “Bu değişiklik, mevcut yaptırımları aşmak için, örneğin turizm amacıyla başka bir AB ülkesinde kısa süreli Schengen vizesi için başvuruda bulunma ve ardından Estonya'ya gelerek istihdam başvurusunda bulunmaya son verecek” dedi.