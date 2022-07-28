https://tr.sputniknews.com/20220728/galatasaray-adasi-hizmete-acildi-1059219273.html

Galatasaray Adası hizmete açıldı

Galatasaray Adası hizmete açıldı

Galatasaray Adası, Başkan Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, eski başkanlar ve üyelerin katıldığı bir davetle hizmete açıldı. 28.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-28T01:34+0300

2022-07-28T01:34+0300

2022-07-28T01:34+0300

spor

galatasaray

galatasaray adası

tesis

açılış

dursun özbek

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Temmuz Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı’nın ardından üyeler toplu şekilde Galatasaray Adası’na geldi. Açılış etkinliği Başkan Dursun Özbek'in konuşması ile başladı. 24 gün gibi kısa bir sürede çalışmaları tamamladıklarını belirten Başkan Özbek, Galatasaray Adası’nın üyeler ve misafirlerinin kullanacağı bir sosyal tesis olacağını ifade etti.'Galatasaray Adası, Galatasaraylılarındır'Dursun Özbek açılışta yaptığı açıklamada, “Değerli Galatasaraylılar, Galatasaray Spor Kulübü’nün çok değerli üyeleri hepiniz hoş geldiniz, hepinize saygılarımı sunuyorum. Siz değerli üyelerimize verdiğimiz sözlerden birini tutmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Uzun bir süreden sonra bugün Galatasaray Adamızda yeniden birlikteyiz. Güneşi birlikte batıracağız. Bu güzel kalabalıkla beraber bunun keyfini yaşayacağız. Hepinizin yüzlerindeki gülümsemeyi görüyorum. Benimle selamlaşan herkes bugün bu adada bulunmanın gururunu benimle birlikte yaşadıkları için çok mutluydu. Onların mutluluğu beni yüz kat daha mutlu eder. Galatasaray’a hizmet etmenin nasıl güzel bir şey olduğunu bugün bir kez daha idrak ettim. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz hoş geldiniz” dedi.'Adamızın tüm tapusu Galatasaray'ın'Adanın tüm tapusunun Galatasaray'ın olduğunu ifade eden Başkan Dursun Özbek, “Seçimden sonra hızla kimsenin görmek istemediği görüntüyü değiştirmek tekrar adamızda bulaşabilmek için çok sıkı çalıştık. 24 gün gibi bir süre zarfında adayı enkaz halinden bu hale getirdik. Bu olağanüstü çabaların sonunda burada hep beraberiz. Adayı sadece bu hale getirmekle kalmadık, ada 3 parselden oluşuyor. 1957 yılında bize rahmetli Sadık abinin kazandırdığı tapulu bir bölüm vardı. 2 parsel ise Milli Emlak’a aitti. Senelik olarak kiralanıyordu. Milli Emlak’a ait 2 bölgenin üst kullanım hakkını 30 yıl süre için aldık. Değerli Galatasaraylılar bu çok önemli. Başta Sayın Cumhurbaşkanı, Değerli Murat Bakanım bu işin yapılması için bize destek verdiler. Bundan sonra adanın tüm tapusu Galatasaray’ın demektir. Biz burada bir proje yaparak adayı daha da güzelleştirmenin yolunu rahatlıkla açmış oluyoruz. Üst kullanım hakkının 30 yıllık süreyle alınması çok önemli. Galatasaray için çok büyük bir kazanımdır” diye konuştu.'Her zaman sosyal tesis olarak kullandırılacak'Özbek, 1957 yılından bu yana adanın Galatasaray'ın olduğunu vurgulayarak, "İnşallah 2257’ye kadar da böyle olacak. Burası Galatasaray üyelerinin ve onların misafirlerinin hizmet eden bir sosyal tesis olarak çalıştırılacak. Her zaman en iyi servisi Galatasaray, siz değerli üyelerine vermek üzere yönetimler ellerinden geleni yapacaklar. Ben burada size bunu vadediyorum. Benden sonraki yönetimler adına da size söz veriyorum. Burası Galatasaraylıların adası ve her zaman sosyal tesis olarak kullandırılacak. Kadıköy tarafında Kalamış Tesislerimiz var orası da çok keyifli. Orası da bizim karşıdaki buluşma noktamız. Bu tarafta bir eksikliğimiz vardı. Adamız da bu eksikliğe cevap verecek, bundan sonra bütün buluşmalarımız burada olacak. Buradaki buluşmanın belki de bizim bundan sonra oluşturacağımız sevgi iklimine katkı verecektir. Çok nadir zamanlarda bir araya geliyoruz. Bir araya gelmek Galatasaray’da sevgiyi ve birlikteliği bir araya getireceğinden eminim” açıklamasında bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20220722/galatasaray-adasi-icin-imzalar-atildi-dursun-ozbek-parsellerin-tapusunu-aldi-1059006638.html

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galatasaray, galatasaray adası, tesis, açılış, dursun özbek