https://tr.sputniknews.com/20220728/genco-erkal-koronaviruse-yakalandi-1059231956.html

Genco Erkal koronavirüse yakalandı

Genco Erkal koronavirüse yakalandı

Genco Erkal, koronavirüse yakalandığını duyurdu. 28.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-28T12:48+0300

2022-07-28T12:48+0300

2022-07-28T12:55+0300

genco erkal

koronavirüs

kovid-19

türkiye’de kovid-19 salgını

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Usta tiyatro sanatçısı Genco Erkal, Twitter hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu.Erkal, "Bu kalleş Kovid sonunda beni de vurdu. Ege turnemiz tümden iptal maalesef. Sağlıklı günlerde buluşmak üzere hoşça kalın. Aman dikkat. Bana bir şey olmaz demeyin" ifadelerini kullandı.

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genco erkal, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını