https://tr.sputniknews.com/20220728/genco-erkal-koronaviruse-yakalandi-1059231956.html
Genco Erkal koronavirüse yakalandı
Genco Erkal koronavirüse yakalandı
Genco Erkal, koronavirüse yakalandığını duyurdu. 28.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-28T12:48+0300
2022-07-28T12:48+0300
2022-07-28T12:55+0300
genco erkal
koronavirüs
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
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Usta tiyatro sanatçısı Genco Erkal, Twitter hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu.Erkal, "Bu kalleş Kovid sonunda beni de vurdu. Ege turnemiz tümden iptal maalesef. Sağlıklı günlerde buluşmak üzere hoşça kalın. Aman dikkat. Bana bir şey olmaz demeyin" ifadelerini kullandı.
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genco erkal, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını
Genco Erkal koronavirüse yakalandı
12:48 28.07.2022 (güncellendi: 12:55 28.07.2022) Abone ol
Genco Erkal, koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Usta tiyatro sanatçısı Genco Erkal, Twitter hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Erkal, "Bu kalleş Kovid sonunda beni de vurdu. Ege turnemiz tümden iptal maalesef. Sağlıklı günlerde buluşmak üzere hoşça kalın. Aman dikkat. Bana bir şey olmaz demeyin" ifadelerini kullandı.