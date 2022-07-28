https://tr.sputniknews.com/20220728/hatayda-turk-bayragi-ve-ataturk-resimleri-tahrip-edildi-1059220525.html
Hatay'da Türk bayrağı ve Atatürk resimleri tahrip edildi
Hatay'da Türk bayrağı ve Atatürk resimleri tahrip edildi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yol üzerindeki Milli Mücadele kahramanlarının resim ve fotoğrafları, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tahrip edildi. 28.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-28T02:31+0300
2022-07-28T02:31+0300
2022-07-28T02:31+0300
türkiye
atatürk
resim
bayrak
hatay
dörtyol
saldırı
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Edinilen bilgiye göre, Hatay Dörtyol'da Karakese Mahallesi'nde yol kenarındaki duvara belediye tarafından yerleştirilen, içinde Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafı, Türk bayrağı ve "Milli Mücadelede ilk kurşun 1918’de Dörtyol Karakese’de atılmıştır" yazısının yer aldığı duvar afişleri yırtılarak tahrip edildi.Sabah resim ve afişlerin tahrip edildiğini gören çevredekiler, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen Belediye Başkanı Fadıl Keskin, yapılan çirkin saldırıyı kınadığını belirterek, yapanların yakalanması için gerekli mercilere suç duyurusunda bulunduklarını, olayın takipçisi olacaklarını söyledi. Emniyet güçleri, saldırıyı gerçekleştiren fail ya da faillerin yakalanmasını için çalışma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220715/bagcilarda-ataturk-bustune-saldiriyla-ilgili-4-supheli-yakalandi-1058768284.html
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atatürk, resim, bayrak, hatay, dörtyol, saldırı
Hatay'da Türk bayrağı ve Atatürk resimleri tahrip edildi
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yol üzerindeki Milli Mücadele kahramanlarının resim ve fotoğrafları, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tahrip edildi.
Edinilen bilgiye göre, Hatay Dörtyol'da Karakese Mahallesi'nde yol kenarındaki duvara belediye tarafından yerleştirilen, içinde Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafı, Türk bayrağı ve "Milli Mücadelede ilk kurşun 1918’de Dörtyol Karakese’de atılmıştır" yazısının yer aldığı duvar afişleri yırtılarak tahrip edildi.
Sabah resim ve afişlerin tahrip edildiğini gören çevredekiler, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen Belediye Başkanı Fadıl Keskin, yapılan çirkin saldırıyı kınadığını belirterek, yapanların yakalanması için gerekli mercilere suç duyurusunda bulunduklarını, olayın takipçisi olacaklarını söyledi.
Emniyet güçleri, saldırıyı gerçekleştiren fail ya da faillerin yakalanmasını için çalışma başlattı.