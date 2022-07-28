https://tr.sputniknews.com/20220728/hazine-ve-maliye-bakanliginda-6-atama-karari-resmi-gazetede-1059218802.html

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda atama kararları Resmi Gazete’de

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda atama kararları Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki 6 birime atama yapıldı. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ne ise... 28.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-28T01:18+0300

2022-07-28T01:18+0300

2022-07-28T01:20+0300

hazine ve maliye bakanlığı

resmi gazete

türkiye

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Hazine ve Maliye Bakanlığı’yla ilgili atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.Buna göre;

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hazine ve maliye bakanlığı, resmi gazete