Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda atama kararları Resmi Gazete’de
01:18 28.07.2022 (güncellendi: 01:20 28.07.2022)
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© AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki 6 birime atama yapıldı. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ne ise Abdullah Yasir Şahin getirildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’yla ilgili atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna göre;
Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürlüğü'ne, Yasemin Girici,
Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü'ne Ömer Karademir,
Muhasebat Genel Müdürlüğü'ne Serkan Yüceer,
Risk Analizi Genel Müdürlüğü'ne, Fatih Mehmet Bal,
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na, Kemalettin Işık,
Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdür Yardımcılığı'na Mehmet Ali Köse atandı.
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ne ise Abdullah Yasir Şahin atandı.