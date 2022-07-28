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HDP'nin Mersin İl Başkanı dahil toplam 20 kişi gözaltına alındı
HDP'nin Mersin İl Başkanı dahil toplam 20 kişi gözaltına alındı
Mersin’de yapılan polis operasyonunda HDP İl Başkanı Bedriye Kuş’un da aralarında olduğu toplam 20 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. 28.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-28T09:57+0300
2022-07-28T09:58+0300
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Anadolu Ajansı’nın (AA) haberine göre toplam 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunuyor.Suçlanan kişilerden bazılarının sosyal medya üzerinden PKK faaliyetlerini övdüğü ve TSK’nın Kuzey Irak’taki operasyonlarını eleştirdiği iddia ediliyor.Operasyon Zaho’da 9 sivilin hayatını kaybettiği saldırı sonrası geldi.Halkların Demokratik Partisi (HDP) yönetimi, açıklamalarında Zaho'daki saldırıyı "Roboski'ye" benzetti.Kamuoyunda "Roboski Katliamı" olarak bilinen olayda, Şırnak'ın Uludere ilçesinde sınır kaçakçıları savaş uçaklarınca bombalanmıştı.500 polis katıldıAA’daki habere göre HDP İl Başkanı Bedriye Kuş ve Akdeniz Belediyesinin HDP'li Meclis üyeleri Nevzat Baran, Ali Tanrıverdi, Nuriye Aslan ve Mehmet Bitkin, “PKK propagandası” yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.Polis operasyonuna 500 polisin katıldığı belirtildi.
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hdp, mersin

HDP'nin Mersin İl Başkanı dahil toplam 20 kişi gözaltına alındı

09:57 28.07.2022 (güncellendi: 09:58 28.07.2022)
© DHAHDP'nin Mersin İl Başkanı dahil toplam 20 kişi gözaltına alındı
HDP'nin Mersin İl Başkanı dahil toplam 20 kişi gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2022
© DHA
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Mersin’de yapılan polis operasyonunda HDP İl Başkanı Bedriye Kuş’un da aralarında olduğu toplam 20 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Anadolu Ajansı’nın (AA) haberine göre toplam 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunuyor.
Suçlanan kişilerden bazılarının sosyal medya üzerinden PKK faaliyetlerini övdüğü ve TSK’nın Kuzey Irak’taki operasyonlarını eleştirdiği iddia ediliyor.
Operasyon Zaho’da 9 sivilin hayatını kaybettiği saldırı sonrası geldi.
Halkların Demokratik Partisi (HDP) yönetimi, açıklamalarında Zaho'daki saldırıyı "Roboski'ye" benzetti.
Kamuoyunda "Roboski Katliamı" olarak bilinen olayda, Şırnak'ın Uludere ilçesinde sınır kaçakçıları savaş uçaklarınca bombalanmıştı.

500 polis katıldı

AA’daki habere göre HDP İl Başkanı Bedriye Kuş ve Akdeniz Belediyesinin HDP'li Meclis üyeleri Nevzat Baran, Ali Tanrıverdi, Nuriye Aslan ve Mehmet Bitkin, “PKK propagandası” yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.
Polis operasyonuna 500 polisin katıldığı belirtildi.
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