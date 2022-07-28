https://tr.sputniknews.com/20220728/hindistanda-yildirim-dusmesi-nedeniyle-bu-hafta-49-kisi-oldu-1059233186.html

Hindistan'da yıldırım düşmesi nedeniyle bu hafta 49 kişi öldü

Hindistan'da yıldırım düşmesi nedeniyle bu hafta 49 kişi öldü

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde bu hafta içinde yıldırım düşmesi nedeniyle 49 kişi hayatını kaybetti. 28.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-28T13:04+0300

2022-07-28T13:04+0300

2022-07-28T13:04+0300

dünya

hindistan

yıldırım

muson

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Polisin yaptığı açıklamaya göre, son olarak Kaushambi kentinde bir köyde yıldırım düşmesi sonucu çoğu çiftçi 7 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, bu hafta yıldırım nedeniyle ölen kişi sayısı 49'a yükseldi. Çoğu çiftçi olan kurbanlar muson yağmurlarından korunmak amacıyla ağaçların altına sığındı ve yıldırım çarpmasıyla öldü. Ölümlerin artması nedeniyle eyalet hükümeti, yıldırımdan korunmanın yolları konusunda yeni yönergeler yayımladı. Hindistan'da muson mevsimi hazirandan eylüle devam ediyor. Hindistan Meteoroloji Departmanı'na göre, nisandan bu yana Hindistan'da yıldırım düşmeleri nedeniyle yaklaşık 750 kişi öldü.

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hindistan, yıldırım, muson