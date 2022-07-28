Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220728/hindistanda-yildirim-dusmesi-nedeniyle-bu-hafta-49-kisi-oldu-1059233186.html
Hindistan'da yıldırım düşmesi nedeniyle bu hafta 49 kişi öldü
Hindistan'da yıldırım düşmesi nedeniyle bu hafta 49 kişi öldü
Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde bu hafta içinde yıldırım düşmesi nedeniyle 49 kişi hayatını kaybetti. 28.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-28T13:04+0300
2022-07-28T13:04+0300
dünya
hindistan
yıldırım
muson
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1c/1059233025_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_aa5f499959186fb51ca529bbfc7ff8da.jpg
Polisin yaptığı açıklamaya göre, son olarak Kaushambi kentinde bir köyde yıldırım düşmesi sonucu çoğu çiftçi 7 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, bu hafta yıldırım nedeniyle ölen kişi sayısı 49'a yükseldi. Çoğu çiftçi olan kurbanlar muson yağmurlarından korunmak amacıyla ağaçların altına sığındı ve yıldırım çarpmasıyla öldü. Ölümlerin artması nedeniyle eyalet hükümeti, yıldırımdan korunmanın yolları konusunda yeni yönergeler yayımladı. Hindistan'da muson mevsimi hazirandan eylüle devam ediyor. Hindistan Meteoroloji Departmanı'na göre, nisandan bu yana Hindistan'da yıldırım düşmeleri nedeniyle yaklaşık 750 kişi öldü.
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1c/1059233025_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_ad036497fc22820667216fb94af0fca9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hindistan, yıldırım, muson

Hindistan'da yıldırım düşmesi nedeniyle bu hafta 49 kişi öldü

13:04 28.07.2022
© AAYıldırım
Yıldırım - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2022
© AA
Abone olTelegram
Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde bu hafta içinde yıldırım düşmesi nedeniyle 49 kişi hayatını kaybetti.
Polisin yaptığı açıklamaya göre, son olarak Kaushambi kentinde bir köyde yıldırım düşmesi sonucu çoğu çiftçi 7 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, bu hafta yıldırım nedeniyle ölen kişi sayısı 49'a yükseldi.
Çoğu çiftçi olan kurbanlar muson yağmurlarından korunmak amacıyla ağaçların altına sığındı ve yıldırım çarpmasıyla öldü.
Ölümlerin artması nedeniyle eyalet hükümeti, yıldırımdan korunmanın yolları konusunda yeni yönergeler yayımladı.
Hindistan'da muson mevsimi hazirandan eylüle devam ediyor. Hindistan Meteoroloji Departmanı'na göre, nisandan bu yana Hindistan'da yıldırım düşmeleri nedeniyle yaklaşık 750 kişi öldü.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала