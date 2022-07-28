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https://tr.sputniknews.com/20220728/hollanda-camsille-hirsizi-puskurten-turk-anneyi-konusuyor-1059228752.html
Hollanda, camsille hırsızı püskürten Türk kadını konuşuyor
Hollanda, camsille hırsızı püskürten Türk kadını konuşuyor
Hollanda'da fırına giren hırsıza el bezi ve camsille müdahale edip hırsızı kaçırtan Türk anne Latife Peker ülkenin gündemine oturdu. 28.07.2022, Sputnik Türkiye
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hollanda
fırın
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Hollanda'nın Deventer kentinde önceki gün Türk bir ailenin işlettiği Mevlana Fırını'na eli satırlı hırsız girdi. O sırada temizlik yapan Latife Peker hırsızı karşısında görünce önce şaşırsa da ardından hırsıza el bezi ve camsil ile vurmaya başladı. Bir müşterinin fırına girmesiyle de çareyi kaçmakta bulan hırsızın bu görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.
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hollanda, fırın

Hollanda, camsille hırsızı püskürten Türk kadını konuşuyor

11:41 28.07.2022 (güncellendi: 12:40 28.07.2022)
© İHAEkmek
Ekmek - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2022
© İHA
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Hollanda'da fırına giren hırsıza el bezi ve camsille müdahale edip hırsızı kaçırtan Türk anne Latife Peker ülkenin gündemine oturdu.
Hollanda'nın Deventer kentinde önceki gün Türk bir ailenin işlettiği Mevlana Fırını'na eli satırlı hırsız girdi. O sırada temizlik yapan Latife Peker hırsızı karşısında görünce önce şaşırsa da ardından hırsıza el bezi ve camsil ile vurmaya başladı. Bir müşterinin fırına girmesiyle de çareyi kaçmakta bulan hırsızın bu görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.
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