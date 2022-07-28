https://tr.sputniknews.com/20220728/hollanda-camsille-hirsizi-puskurten-turk-anneyi-konusuyor-1059228752.html

Hollanda, camsille hırsızı püskürten Türk kadını konuşuyor

Hollanda, camsille hırsızı püskürten Türk kadını konuşuyor

Hollanda'da fırına giren hırsıza el bezi ve camsille müdahale edip hırsızı kaçırtan Türk anne Latife Peker ülkenin gündemine oturdu. 28.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-28T11:41+0300

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dünya

hollanda

fırın

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Hollanda'nın Deventer kentinde önceki gün Türk bir ailenin işlettiği Mevlana Fırını'na eli satırlı hırsız girdi. O sırada temizlik yapan Latife Peker hırsızı karşısında görünce önce şaşırsa da ardından hırsıza el bezi ve camsil ile vurmaya başladı. Bir müşterinin fırına girmesiyle de çareyi kaçmakta bulan hırsızın bu görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

hollanda

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hollanda, fırın