https://tr.sputniknews.com/20220728/ikinci-ceyrekte-de-daralan-abd-ekonomisi-teknik-resesyonda-1059239611.html
İkinci çeyrekte de daralan ABD ekonomisi teknik resesyonda
İkinci çeyrekte de daralan ABD ekonomisi teknik resesyonda
ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda yüzde 0.9 daraldı. 28.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-28T15:51+0300
2022-07-28T15:51+0300
2022-07-28T15:51+0300
ekonomi
abd
ekonomi
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ABD'de ikinci çeyreğe ilişkin gayri safi yurt içi hasıla verileri açıklandı. Veriler ABD ekonomisinin beklenmedik negatif bir performans sergilediğini gösterdi. BloombergHT'nin aktardığına göre ilk çeyrekte yüzde 1.6 küçülme kaydeden ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde de yüzde 0.9 daraldı, böylelikle ülke üst üste iki çeyrek daralma kaydederek teknik resesyona girdi.IMF ABD ekonomisi için 2022 büyüme tahminini yüzde 3.7'den 2.3'e çekmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220727/fed-faiz-kararini-acikladi-1059213632.html
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abd, ekonomi
İkinci çeyrekte de daralan ABD ekonomisi teknik resesyonda
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ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda yüzde 0.9 daraldı.
ABD'de ikinci çeyreğe ilişkin gayri safi yurt içi hasıla verileri açıklandı. Veriler ABD ekonomisinin beklenmedik negatif bir performans sergilediğini gösterdi.
BloombergHT'nin aktardığına göre ilk çeyrekte yüzde 1.6 küçülme kaydeden ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde de yüzde 0.9 daraldı, böylelikle ülke üst üste iki çeyrek daralma kaydederek teknik resesyona girdi.
IMF ABD ekonomisi için 2022 büyüme tahminini yüzde 3.7'den 2.3'e çekmişti.