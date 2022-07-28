https://tr.sputniknews.com/20220728/ikinci-ceyrekte-de-daralan-abd-ekonomisi-teknik-resesyonda-1059239611.html

İkinci çeyrekte de daralan ABD ekonomisi teknik resesyonda

İkinci çeyrekte de daralan ABD ekonomisi teknik resesyonda

ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda yüzde 0.9 daraldı. 28.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-28T15:51+0300

2022-07-28T15:51+0300

2022-07-28T15:51+0300

ekonomi

abd

ekonomi

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ABD'de ikinci çeyreğe ilişkin gayri safi yurt içi hasıla verileri açıklandı. Veriler ABD ekonomisinin beklenmedik negatif bir performans sergilediğini gösterdi. BloombergHT'nin aktardığına göre ilk çeyrekte yüzde 1.6 küçülme kaydeden ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde de yüzde 0.9 daraldı, böylelikle ülke üst üste iki çeyrek daralma kaydederek teknik resesyona girdi.IMF ABD ekonomisi için 2022 büyüme tahminini yüzde 3.7'den 2.3'e çekmişti.

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abd, ekonomi