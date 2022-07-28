https://tr.sputniknews.com/20220728/ilhan-irem-hayatini-kaybetti-1059251263.html
İlhan İrem hayatını kaybetti
İlhan İrem hayatını kaybetti
Sanatçı İlhan İrem, 67 yaşında hayatını kaybetti. 28.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-28T22:09+0300
2022-07-28T22:09+0300
2022-07-28T22:14+0300
yaşam
ölüm
ilhan irem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1c/1059251356_0:141:640:501_1920x0_80_0_0_ec8b090b145464a5687cdf0ddb558b41.jpg
Sanatçının ölüm haberini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu duyurdu.İmamoğlu paylaşımında, "Sanatçı İlhan İrem’in vefat haberine çok üzüldüm. Tarzı ve besteleriyle hepimizin zihninde, anılarında çok güzel bir yer bıraktı. Sanatçımıza Allah’tan rahmet; yakınları, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1c/1059251356_0:81:640:561_1920x0_80_0_0_d11cdc204e01eee7401c6eed29465e1c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ölüm, ilhan irem
İlhan İrem hayatını kaybetti
22:09 28.07.2022 (güncellendi: 22:14 28.07.2022) Abone ol
Sanatçı İlhan İrem, 67 yaşında hayatını kaybetti.
Sanatçının ölüm haberini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu duyurdu.
İmamoğlu paylaşımında, "Sanatçı İlhan İrem’in vefat haberine çok üzüldüm. Tarzı ve besteleriyle hepimizin zihninde, anılarında çok güzel bir yer bıraktı. Sanatçımıza Allah’tan rahmet; yakınları, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.