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İlhan İrem hayatını kaybetti
İlhan İrem hayatını kaybetti
Sanatçı İlhan İrem, 67 yaşında hayatını kaybetti. 28.07.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
ölüm
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Sanatçının ölüm haberini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu duyurdu.İmamoğlu paylaşımında, "Sanatçı İlhan İrem’in vefat haberine çok üzüldüm. Tarzı ve besteleriyle hepimizin zihninde, anılarında çok güzel bir yer bıraktı. Sanatçımıza Allah’tan rahmet; yakınları, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.
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ölüm, ilhan irem

İlhan İrem hayatını kaybetti

22:09 28.07.2022 (güncellendi: 22:14 28.07.2022)
İlhan İrem
İlhan İrem - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2022
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Sanatçı İlhan İrem, 67 yaşında hayatını kaybetti.
Sanatçının ölüm haberini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu duyurdu.
İmamoğlu paylaşımında, "Sanatçı İlhan İrem’in vefat haberine çok üzüldüm. Tarzı ve besteleriyle hepimizin zihninde, anılarında çok güzel bir yer bıraktı. Sanatçımıza Allah’tan rahmet; yakınları, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.
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