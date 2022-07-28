https://tr.sputniknews.com/20220728/ilhan-irem-hayatini-kaybetti-1059251263.html

İlhan İrem hayatını kaybetti

İlhan İrem hayatını kaybetti

Sanatçı İlhan İrem, 67 yaşında hayatını kaybetti. 28.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-28T22:09+0300

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yaşam

ölüm

ilhan irem

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Sanatçının ölüm haberini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu duyurdu.İmamoğlu paylaşımında, "Sanatçı İlhan İrem’in vefat haberine çok üzüldüm. Tarzı ve besteleriyle hepimizin zihninde, anılarında çok güzel bir yer bıraktı. Sanatçımıza Allah’tan rahmet; yakınları, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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ölüm, ilhan irem