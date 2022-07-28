https://tr.sputniknews.com/20220728/irakta-sadr-yanlilarinin-parlamento-baskini-sonrasi-malikiden-silahli-poz-1059218239.html

Irak’ta Sadr yanlılarının parlamento baskını sonrası Maliki’den silahlı poz

Irak’ta Sadr yanlılarının parlamento baskını sonrası Maliki’den silahlı poz

Irak’ta eski başbakanlardan Nuri el-Maliki, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr destekçilerinin Bağdat Yeşil Bölge’den çekilmesi sonrası silahla poz verdi. 28.07.2022, Sputnik Türkiye

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nuri el maliki

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irak

mukteda el-sadr

sadr hareketi

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Irak’ın eski başbakanlardan Nuri el-Maliki,'ye yakın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, Maliki, silahlı korumaları eşliğinde Yeşil Bölge’de elinde M4 tipli silahla görüldü.Anadolu Ajansı'na göre Maliki’nin sızdırılan bu fotoğrafının Sadr’a mesaj olduğu ifade ediliyor. Sadr destekçileri Yeşil Bölge baskınında Maliki’ye karşı 'yolsuzların lideri' sloganları atmış ve evini basmak istemişti.Daha önce sızdırılan Nuri Maliki’ye ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarında, Maliki Sadr’ı ölümle tehdit etmişti. Sadr yandaşları da bugünkü protestoda Sadr’a seslenerek, “Seni tehdit eden (Maliki) nerede?” diye bağırmıştı.Sadr destekçileri, Maliki’nin içinde bulunduğu İran destekli Koordinasyon Çerçevesi’nin başbakan adayı Muhammed Şiya es-Sudani’yi protesto ederek Yeşil Bölge’yi basmıştı. Sadrcılar, meclis binasına da girmişti.Sadr’ın rakibi olan Şii grubun başbakan adayı Sudani, Maliki hükümetinde bakanlık yapmış ve Maliki’ye yakın siyasetçilerden.

https://tr.sputniknews.com/20220727/bagdatta-sadr-yanlisi-bir-grup-yesil-bolgeyi-basti-beton-bariyerleri-asan-grup-meclise-girdi-1059211933.html

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nuri el maliki, irak, mukteda el-sadr, sadr hareketi