https://tr.sputniknews.com/20220728/ispanyada-bakanliktan-yaz-kampanyasi-tum-vucutlar-plaj-vucududur-1059225673.html

İspanya'da bakanlıktan yaz kampanyası: 'Tüm vücutlar plaj vücududur'

İspanya'da bakanlıktan yaz kampanyası: 'Tüm vücutlar plaj vücududur'

İspanya Eşitlik Bakanlığı, 'Yaz da bizim" sloganıyla her boy ve bedendeki kadınları plajlarda boy göstermeye teşvik eden yaratıcı bir yaz kampanyası başlattı. 28.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-28T10:28+0300

2022-07-28T10:28+0300

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yaşam

ispanya

vücut

kadın

sahil

plaj

güzellik

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Farklı beden tipi, yaş ve etnik gruba mensup kadınlar, İspanya'da plajlarda boy göstermeye teşvik edildi.Eşitlik Bakanlığı tarafından başlatılan kampanya kapsamında hazırlanan posterlerde kimisi yaşlı, kimi kilolu, kimi zayıf farklı görünüşlerdeki kadınların sahilin keyfini çıkarırken çekilmiş fotoğrafları yer aldı. Posterde, "Yazlar da bizim. İstediğin şekilde, istediğin yerde, istediğin kişiyle yazın tadını çıkar" denildi.Görseline yer verilen kadınlardan birinin mastektomi operasyonu geçirerek göğüslerini aldığı, bu nedenle de bikini üstü giymediği görüldü.Sosyalist Podemos partisinin lideri ve aynı zamanda Sosyal Haklar Bakanı Ione Belarra, kampanyayı destekleyerek, "Tüm vücutlar plaj vücududur! Tüm vücutlar geçerlidir ve hiçbir suçluluk yada utanç olmadan hayatın tadını olduğumuz gibi çıkarmaya hakkımız var. Yaz herkes içindir!" dedi.İspanya Kadın Enstitüsü lideri Antonia Morillas ise fiziksel özelliklere dair beklentilerin, kadınların özgüvenlerini etkileyip pek çok haktan mahrum bıraktığını kaydetti.Morillas, “Cinsiyet kalıplarından arınmış, her alanda yer alan farklı bedenler. Yaz da bize ait. Özgür, eşit ve çeşitli” dedi.Enstitünün açıklamasında ise, "Bugün, bedenlerimize dair klişelerin olmadığı ve estetik şiddet barındırmayan bir yaz için kadeh kaldırıyoruz" denildi.Kampanyaya eleştiriler de geldi. Komünist parti lideri Cayo Lara, kampanyanın 'absürt' olduğunu ve 'var olmayan bir sorunu yaratmaya çalıştığını' ileri sürdü.Podemos ise bu eleştirilere, "Eğer farklı vücutlar seni rahatsız ediyorsa, evden kalıp oradan tweet atmaya devam edebilirsin" diye yanıt verdi.

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ispanya, vücut , kadın, sahil, plaj, güzellik