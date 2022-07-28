https://tr.sputniknews.com/20220728/israil-yahudi-ajansinin-rusyada-kapatilmasi-jeopolitik-bir-degisiklige-isaret-eder-1059259271.html

‘İsrail Yahudi Ajansı’nın Rusya’da kapatılması, jeopolitik bir değişikliğe işaret eder’

‘İsrail Yahudi Ajansı’nın Rusya’da kapatılması, jeopolitik bir değişikliğe işaret eder’

Hasan Erel’e göre, Rusya’nın İsrail Yahudi Ajansı Sohnut'u kapatması, önemli bir krize işaret ediyor. Kararda, ABD ile bağlantılı istihbaratın rol oynama... 28.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-28T23:09+0300

2022-07-28T23:09+0300

2022-07-29T02:10+0300

eksen

rusya

israil

mariya zaharova

tel aviv

yahudi

moskova

suriye

iran

abd

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Rusya Federasyonu'nun İsrail ile dengeli ilişkileri, Tel Aviv yönetiminin Donbass krizinde Ukrayna'dan yana tavır almasıyla sıkıntılı bir sürece girdi. Rusya Adalet Bakanlığı'nın İsrail Yahudi Ajansı'nın (Sohnut) Rusya temsilciliğinin kapatılması talebi, İsrail'de büyük tartışma yarattı. Haaretz gazetesi, 25 Temmuz'daki Rusya'ya gitmek isteyen bir heyete Moskova'dan onay gelmediğini yazarken, İsrail Başbakanlık Ofisi iki gün sonra bir hükümet heyetinin Başbakan Yair Lapid'in talimatıyla Moskova'ya giderek temaslarda bulunacağı duyuruldu. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov ise Devlet Başkanı Vladimir Putin'in heyetle görüşme planı olmadığını söylediAjansla ilgili gelişmeler yansırken, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın "İsrail ile ilişkilerin kendi başına kötüleşmediğini" belirttiği açıklaması dikkat çekti. Zaharova, "Maalesef, son aylarda Tel Aviv tarafından yapılan açıklamalarda, kesinlikle yapıcı olmayan ve en önemlisi, taraflı söylem duyduk. Bu bizim için kesinlikle anlaşılmaz ve garipti. Çünkü İsrail, diaspora hem Ukrayna hem de Rusya ile ilişkilere dahil olması açısından tablonun tamamını görmeliydi" vurgusu yaptı.İsrail sonbaharda seçimlere hazırlanırken İsrail kentlerinde Ukrayna'da Yahudilerin katlinden sorumlu Banderist yapıya tepkiler de sokak gösterilerine yansımış durumda. Bu koşullarda Başbakan Lapid Sohnut'un kapatılmasına tepkilerini dile getirirken, "Rusya'daki Yahudi cemaatinin iki ülke ilişkilerinin merkezinde olduğunu" vurguladı. Yeniden başbakanlığa oynayan Benyamin Netanyahu ise hükümeti 'amatörce, sorumsuzca ve küstahça' Rusya hakkında ‘gevezelik ederek’ ulusal güvenliği tehlikeye atmakla suçladı.Hem Rusya hem de Ukrayna'da etkili bir Yahudi nüfus var. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de Yahudi asıllıyken, 2014'teki iç savaşı tetikleyen Kiev darbesini tanımayan Donbass bölgesinde de çok sayıda Yahudi asıllı insan yaşıyor.Sohnut kriziyle ilgili gelişmeleri gazeteci ve yazar Hasan Erel ile konuştuk.'Sohnut'un kapatılma aşaması önemli bir krize işaret ediyor'Hasan Erel’e göre, Rusya, Ukrayna ve İsrail arasında parametreler birbirine girmiş durumda. İsrail’in tercihini Ukrayna’dan yana kullandığını söyleyen Erel, bunda İsrail’in, ABD ve Batı ile sıkı bağların büyük etkisi olduğunu belirtirken Sohnut'un kapatılma sürecinde Rusya'nın istihbarat bulgularının olası etkisine atıf yaptı. Erel, Sohnut'un kapatılması aşamasının önemli bir krize işaret ettiği görüşünde:'Konu salt Ukrayna değil İran ve Suriye eksininde de düşünülmeli'Erel, konun sadece Ukrayna üzerinden değil de Suriye ve İran ekseninde de düşünülmesi gerektiğini vurguladı. İran’ın Rusya ile ilişkilerinin bu süreçte yakınlaştığını anımsatan Erel, gelişmelerin Rusya'nın Suriye'deki tutumuna etkilerine de atıfta bulundu:'İsrail karşısına Rusya gibi bir düşman almış olur'Sohnut'un kapatılmasının uzun vadeli bir gerilimin başlangıcı olabileceğine dikkat çeken Erel, gelişmelerin Rusya'nın Ortadoğu'daki pozisyonunu da etkileyebileceğini söyledi:'Rusça İsrail'de üçüncü konuşulan dil'İsrail’de Rus kökenli 1 milyonu geçen bir nüfusun olduğuna dikkat çeken Erel, Rusya’da da zengin ve etkili Yahudilerin bulunduğunu belirtti. Erel, diasporanın Rusya’dan dışlanmasının İsrail’in iç siyasetinde, Ortadoğu’nun genel tablosunda ve de Rusya ile Ukrayna’da önemli sonuçlar yaratacağı görüşünde:'Türkiye açısından baktığımızda belki bir fırsat penceresi denilebilir ama...'Erel, daha önce İsrail-Rusya ilişkilerinin Suriye, İran ve ABD'ye rağmen iyi olduğunu anımsatırken, Sohnut vakasının jeopolitik bir değişikliği gösterdiği göüşünde. Rusya’nın Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimini de 'hasım ülkeler' listesine koyduğunu anımsatan Erel, “Türkiye açısından baktığımızda belki fırsat penceresi açılmış olabilir” yorumunda bulundu:

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rusya, israil, mariya zaharova, tel aviv, yahudi, moskova, suriye, iran, abd, ukrayna krizi