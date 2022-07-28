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İstanbul-Adana uçağının pilotundan Azer Bülbül anonsu: 'Çoğu gitti azı kaldı'
İstanbul-Adana uçağının pilotundan Azer Bülbül anonsu: 'Çoğu gitti azı kaldı'
İstanbul-Adana seferini gerçekleştiren tarifeli uçağın kaptan pilotu, anonsu esnasında Azer Bülbül’ün ‘Çoğu gitti azı kaldı’ şarkısına atıfta bulundu. 28.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-28T15:18+0300
2022-07-28T15:18+0300
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Pegasus Hava Yolları’nın İstanbul-Adana seferini gerçekleştiren tarifeli seferinde yolculara uçuş hakkında bilgi veren uçağın kaptan pilotu, gülümseten bir anonsa imza attı. Kaptan pilot, uçuşun büyük bir bölümünün tamamlandığını, şarkıcı Azer Bülbül’ün ‘Çoğu gitti azı kaldı’ şarkısına atıfta bulunarak ifade etti.Şarkı sözlerini söyleyen pilot esprili bir dille “Sesim güzel olmadığı için şarkıyı söyleyemiyorum maalesef. Sesi güzel olan biri varsa o söylesin” dedi. Samimi anonsu sonrası yolcular pilotu alkışladı. Bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedilerek paylaşılan o anlar sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
https://tr.sputniknews.com/20220617/bloomberg-olumlu-ucak-kazasi-cok-azaldi-pilotlarin-cok-nadir-gorulen-kasitli-kazalari-olmasaydi-1057566758.html
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İstanbul-Adana uçağının pilotundan Azer Bülbül anonsu: 'Çoğu gitti azı kaldı'
15:18 28.07.2022 (güncellendi: 16:11 28.07.2022) Abone ol
İstanbul-Adana seferini gerçekleştiren tarifeli uçağın kaptan pilotu, anonsu esnasında Azer Bülbül’ün ‘Çoğu gitti azı kaldı’ şarkısına atıfta bulundu.
Pegasus Hava Yolları’nın İstanbul-Adana seferini gerçekleştiren tarifeli seferinde yolculara uçuş hakkında bilgi veren uçağın kaptan pilotu, gülümseten bir anonsa imza attı.
Kaptan pilot, uçuşun büyük bir bölümünün tamamlandığını, şarkıcı Azer Bülbül’ün ‘Çoğu gitti azı kaldı’ şarkısına atıfta bulunarak ifade etti.
Şarkı sözlerini söyleyen pilot esprili bir dille “Sesim güzel olmadığı için şarkıyı söyleyemiyorum maalesef. Sesi güzel olan biri varsa o söylesin” dedi. Samimi anonsu sonrası yolcular pilotu alkışladı. Bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedilerek paylaşılan o anlar sosyal medyada yoğun ilgi gördü.