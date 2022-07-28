Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti

Küresel enflasyondaki güçlü seyir devam etmektedir. Gelişmiş ve gelişmekte olan enflasyon tahminleri son 25 yılın en üst seviyelerine ulaşmıştır. Küresel enflasyondaki güçlü seyir devam etmektedir. Gelişmiş ve gelişmekte olan enflasyon tahminleri son 25 yılın en üst seviyelerine ulaşmıştır.

Yurtiçi iktisadi faaliyet sürdürülebilir yapıda kesintisiz devam ediyor. Arındırılmış cari dengede iyileşme eğilimi devam ediyor. Küresel emtia fiyatları normalleşme eğilimine girdiğinde ekonomi cari fazla vermeye başlamış olacak. Yurtiçi iktisadi faaliyet sürdürülebilir yapıda kesintisiz devam ediyor. Arındırılmış cari dengede iyileşme eğilimi devam ediyor. Küresel emtia fiyatları normalleşme eğilimine girdiğinde ekonomi cari fazla vermeye başlamış olacak.

Kapasite kullanım oranları yatırımlarda kuvvetli eğilimin devam edeceğine, anket verileri yatırım harcamalarının artacağına işaret ediyor. Kapasite kullanım oranları yatırımlarda kuvvetli eğilimin devam edeceğine, anket verileri yatırım harcamalarının artacağına işaret ediyor.

İthalat enerji fiyatlarının etkisiyle yükselirken, enerji ve altın dışı cari açık güçlü büyümeye rağmen durağan seyir izliyor. İthalat enerji fiyatlarının etkisiyle yükselirken, enerji ve altın dışı cari açık güçlü büyümeye rağmen durağan seyir izliyor.

Mayıs itibarıyla yatırım ve ihracat kredilerinin ticari kredilerdeki payı yüzde 28'e yaklaşarak son 20 yılın zirvesine ulaştı. Dış ticaret açığındaki iyileşmeyi yüksek küresel enerji emtia fiyatları sınırlıyor. Turizm 2019 rakamlarına yaklaştı. Mayıs itibarıyla yatırım ve ihracat kredilerinin ticari kredilerdeki payı yüzde 28'e yaklaşarak son 20 yılın zirvesine ulaştı. Dış ticaret açığındaki iyileşmeyi yüksek küresel enerji emtia fiyatları sınırlıyor. Turizm 2019 rakamlarına yaklaştı.

Kredilerin kapasite artırıcı, ihracatı desteklemek için kullanımı politikalar için büyük önem taşıyor. Son dönemde ticari, bireysel kredilerde yavaşlama gözlendi. Tüketici kredilerinin tüm krediler içindeki payı önemli ölçüde geriledi. Kredilerin kapasite artırıcı, ihracatı desteklemek için kullanımı politikalar için büyük önem taşıyor. Son dönemde ticari, bireysel kredilerde yavaşlama gözlendi. Tüketici kredilerinin tüm krediler içindeki payı önemli ölçüde geriledi.

TÜFE nisanda öngördüğümüz patikanın üzerinde kaldı. Çekirdek göstergeler daha olumlu görünüm sergiliyor. Gıda ve enerji dışı alanlardaki enflasyonun temel belirleyicileri dışsal faktörler ve döviz kuru. TÜFE nisanda öngördüğümüz patikanın üzerinde kaldı. Çekirdek göstergeler daha olumlu görünüm sergiliyor. Gıda ve enerji dışı alanlardaki enflasyonun temel belirleyicileri dışsal faktörler ve döviz kuru.

Küresel büyümenin aşağı güncellenmesiyle birlikte ikinci yarıyılda çıktı açığı azalarak talep koşullarının enflasyona verdiği katkı daha da gerileyecek. Almakta olduğumuz kararlarla en kısa sürede enflasyonda kalıcı düşüş amaçlamaktayız. Küresel büyümenin aşağı güncellenmesiyle birlikte ikinci yarıyılda çıktı açığı azalarak talep koşullarının enflasyona verdiği katkı daha da gerileyecek. Almakta olduğumuz kararlarla en kısa sürede enflasyonda kalıcı düşüş amaçlamaktayız.

TL cinsi tüm faizlerin politika faizine yaklaşması ve parasal aktarım mekanizması için gereken adımları atmaya devam edeceğiz. TL cinsi tüm faizlerin politika faizine yaklaşması ve parasal aktarım mekanizması için gereken adımları atmaya devam edeceğiz.

Ham petrol tahmini 2022 için 73,7 dolar (Önceki 93,9 dolar), gıda enflasyonu varsayımı bu yıl için 71,3 (Önceki yüzde 49) olarak belirledik. Ham petrol tahmini 2022 için 73,7 dolar (Önceki 93,9 dolar), gıda enflasyonu varsayımı bu yıl için 71,3 (Önceki yüzde 49) olarak belirledik.