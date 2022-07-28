Kayısıdan pizza: 'Yöresel katmerden esinlendik'

© İHA Kayısılı pizza fikrinin nasıl ortaya çıktığı hakkında bilgi veren Güzel, “Pizzamızın özelliği özel hamurumuz geçmişten gelen bir lezzet. Bizim çocukluğumuzda köye gittiğimiz babaannemiz özellikle kış gecelerinde pizza şeklinde değil de daha yöresel bir şekilde katmere benzer bir ürün yapıp bize sunardı. Biz de çok beğenerek yerdik. Çocukluğumuzda çok dikkatimizi çekmişti. Kayısılı pizza yapmayı oradan esinlendik. Malatya’da yeni ürün olarak ne yapabiliriz derken pizza aklımıza geldi. Pizza hamurunu nasıl lezzetli yapabiliriz diye yaklaşık 2 ay hamur çalışmaları yaptık. Sonrasında ise Malatya ürünleri Hekimhan cevizimiz, kayısı çekirdeğimiz, yerli bademimiz tamamen yerel ve yöresel ürünleri baz alarak ürünlerimizi oluşturduk” şeklinde konuştu.