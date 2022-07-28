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Kayısıdan pizza: 'Yöresel katmerden esinlendik'
Kayısıdan pizza: 'Yöresel katmerden esinlendik'
Reçelden, çikolataya, dönerden kebaba kadar bir çok ürünü yapılan Malatya kayısısı bu sefer de pizza oldu. 28.07.2022, Sputnik Türkiye
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pizza, фото, kayısı

Kayısıdan pizza: 'Yöresel katmerden esinlendik'

13:15 28.07.2022 (güncellendi: 13:21 28.07.2022)
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Reçelden, çikolataya, dönerden kebaba kadar bir çok ürünü yapılan Malatya kayısısı bu sefer de pizza oldu.
© İHATürkiye’nin Avrupa Birliği (AB) tescilli sayılı ürünlerinden biri olan kent ekonomisine ciddi katkı sunan ve birçok ailenin geçim kaynağı olan Malatya kayısısı ile yapılan ürünlere bir yenisi daha eklendi. Kayısının katma değerini yükseltmek ve ürün çeşitliliğini arttırmak isteyen bir işletmeci Malatya kayısısı çeşitlerinden ve yöreye has ceviz ile bademden pizza yaparak tüketicinin beğenisine sundu.
Kayısıdan pizza: 'Çocukluğumuzdaki yöresel katmerden esinlendik' - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) tescilli sayılı ürünlerinden biri olan kent ekonomisine ciddi katkı sunan ve birçok ailenin geçim kaynağı olan Malatya kayısısı ile yapılan ürünlere bir yenisi daha eklendi. Kayısının katma değerini yükseltmek ve ürün çeşitliliğini arttırmak isteyen bir işletmeci Malatya kayısısı çeşitlerinden ve yöreye has ceviz ile bademden pizza yaparak tüketicinin beğenisine sundu.
© İHA4 nesildir kayısı işletmeciliği yapan işletmeci Yusuf Güzel, kayısının katma değerini ve ürün çeşitliliğini arttırmak adına Malatya’ya ait natürel ürünlerin de yer aldığı kayısılı pizza yapmaya karar verdiklerini belirtti.
Kayısıdan pizza: 'Çocukluğumuzdaki yöresel katmerden esinlendik' - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
4 nesildir kayısı işletmeciliği yapan işletmeci Yusuf Güzel, kayısının katma değerini ve ürün çeşitliliğini arttırmak adına Malatya’ya ait natürel ürünlerin de yer aldığı kayısılı pizza yapmaya karar verdiklerini belirtti.
© İHAGüzel, “Biz dört nesildir kayısıcıyız. Yeni ürünler yapmaya çalışıyoruz. Şu an yaptığımız pizza ile kayısı haricinde Malatya’nın diğer katma değer ürünlerine de değer katmak. Bunu daha farklı daha çeşitli ve katma değerli ürün oluşturmak için yaptık. Ürünümüzün şu an sunuma başladık. Tadımlar başladı. İnsanlardan çok olumlu ve çok güzel sonuçlar almaya başladık. Özellikle ürünlerimizin yerel olması sebebiyle daha lezzetli ve daha güzel ürünler” ifadelerini kullandı.
Kayısıdan pizza: 'Çocukluğumuzdaki yöresel katmerden esinlendik' - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Güzel, “Biz dört nesildir kayısıcıyız. Yeni ürünler yapmaya çalışıyoruz. Şu an yaptığımız pizza ile kayısı haricinde Malatya’nın diğer katma değer ürünlerine de değer katmak. Bunu daha farklı daha çeşitli ve katma değerli ürün oluşturmak için yaptık. Ürünümüzün şu an sunuma başladık. Tadımlar başladı. İnsanlardan çok olumlu ve çok güzel sonuçlar almaya başladık. Özellikle ürünlerimizin yerel olması sebebiyle daha lezzetli ve daha güzel ürünler” ifadelerini kullandı.
© İHAKayısılı pizza fikrinin nasıl ortaya çıktığı hakkında bilgi veren Güzel, “Pizzamızın özelliği özel hamurumuz geçmişten gelen bir lezzet. Bizim çocukluğumuzda köye gittiğimiz babaannemiz özellikle kış gecelerinde pizza şeklinde değil de daha yöresel bir şekilde katmere benzer bir ürün yapıp bize sunardı. Biz de çok beğenerek yerdik. Çocukluğumuzda çok dikkatimizi çekmişti. Kayısılı pizza yapmayı oradan esinlendik. Malatya’da yeni ürün olarak ne yapabiliriz derken pizza aklımıza geldi. Pizza hamurunu nasıl lezzetli yapabiliriz diye yaklaşık 2 ay hamur çalışmaları yaptık. Sonrasında ise Malatya ürünleri Hekimhan cevizimiz, kayısı çekirdeğimiz, yerli bademimiz tamamen yerel ve yöresel ürünleri baz alarak ürünlerimizi oluşturduk” şeklinde konuştu.
Kayısıdan pizza: 'Çocukluğumuzdaki yöresel katmerden esinlendik' - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Kayısılı pizza fikrinin nasıl ortaya çıktığı hakkında bilgi veren Güzel, “Pizzamızın özelliği özel hamurumuz geçmişten gelen bir lezzet. Bizim çocukluğumuzda köye gittiğimiz babaannemiz özellikle kış gecelerinde pizza şeklinde değil de daha yöresel bir şekilde katmere benzer bir ürün yapıp bize sunardı. Biz de çok beğenerek yerdik. Çocukluğumuzda çok dikkatimizi çekmişti. Kayısılı pizza yapmayı oradan esinlendik. Malatya’da yeni ürün olarak ne yapabiliriz derken pizza aklımıza geldi. Pizza hamurunu nasıl lezzetli yapabiliriz diye yaklaşık 2 ay hamur çalışmaları yaptık. Sonrasında ise Malatya ürünleri Hekimhan cevizimiz, kayısı çekirdeğimiz, yerli bademimiz tamamen yerel ve yöresel ürünleri baz alarak ürünlerimizi oluşturduk” şeklinde konuştu.
© İHAPizzanın müşterilerden tarafından beğenildiğine de değinen Güzel, “Pizza denilince akla gelen sebze ve et ağırlıklı bir yiyecek geliyor. Kayısılı pizza fikrine ilk başta soğuk bakanlar tattıktan sonra fikirleri çok değişiyor. Şu ana kadar yiyenlerin hepsinden olumlu sonuç aldık. Talep de oluştu. Şu an satışa başladık” diye konuştu.
Kayısıdan pizza: 'Çocukluğumuzdaki yöresel katmerden esinlendik' - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Pizzanın müşterilerden tarafından beğenildiğine de değinen Güzel, “Pizza denilince akla gelen sebze ve et ağırlıklı bir yiyecek geliyor. Kayısılı pizza fikrine ilk başta soğuk bakanlar tattıktan sonra fikirleri çok değişiyor. Şu ana kadar yiyenlerin hepsinden olumlu sonuç aldık. Talep de oluştu. Şu an satışa başladık” diye konuştu.
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