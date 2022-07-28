https://tr.sputniknews.com/20220728/kilicdaroglu-demokratik-yollarla-beyefendiyi-emekli-edecegim-1059249221.html

Kılıçdaroğlu: Demokratik yollarla beyefendiyi emekli edeceğim

Kılıçdaroğlu: Demokratik yollarla beyefendiyi emekli edeceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hiçbir ayrım yapmadan herkesi kucaklayacağına dair söz verdiğini belirtti. Kılıçdaroğlu, “Tek bir yolumuz var. Demokratik... 28.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-28T20:50+0300

2022-07-28T20:50+0300

2022-07-28T20:50+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

ağrı

chp

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Doğubayazıt'taki ziyaretlerinin ardından Ağrı'ya gelen Kılıçdaroğlu ve beraberindeki milletvekillerini partililer Cumhuriyet Caddesi'nde meşalelerle karşıladı.Kılıçdaroğlu, cadde üzerinde kendisini karşılayanlara hitaben yaptığı konuşmada, kente esnaf ziyareti için geldiğini fakat kalabalığı görünce selamlamadan geçemediğini söyledi.Kentin sorunlarını yakından bildiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Kabul ederseniz ben bir Patnosluyum. Rahmetli babam orada görev yapardı. Aslında bugün esnaf kardeşlerimle oturup konuşacaktım. Ama sözüm söz. Buraya çok daha kalabalık bir partili grupla geleceğiz." dedi.Kılıçdaroğlu, insanları birleştirmek ve kaynaştırmak için söz verdiklerini, bunu da iktidara geldiklerinde yapacaklarını aktardı.Kul hakkı yemeyeceklerini belirten Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:Seçimlerde herkesi sandığa davet eden Kılıçdaroğlu, "Demokratik yollarla beyefendiyi emekli edeceğiz. Allah’ın izniyle, sizin takdirinizle. Unutmayın benim en büyük dayanağım ve en büyük gücüm sizlersiniz. Beraber kol kola, omuz omuza vererek bu ülkeyi düzelteceğiz. Bu ülkenin üstündeki kara bulutları beraber kaldıracağız, birlikte yapacağız. İnanın, güvenin tek isteğim budur. Tek bir amacım, hedefim var. Her mahallede, evde, şehirde Türkiye’de huzur olsun. Kavga olmasın, üretelim, alın teri dökelim. Beşli çeteler olmasın, uyuşturucu baronları olmasın. Bunların tamamını temizleyeceğiz." değerlendirmesini yaptı.Kılıçdaroğlu, daha sonra kent merkezindeki 100. Yıl Mahallesi'nde su sorunu yaşadığını iddia eden mahallelilerle görüştü.Ellerinde su bidonlarıyla kendisini karşılaşan vatandaşlara, "Hangi gerekçeyle kesildi bilmiyorum. Ne olursa olsun, bu mahalle düzelecek, düzelmezse olmaz." dedi.'Adaleti sağlayacağız'Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinin her zaman halkın içinde olduğunu, mütevazı yaşamayı tercih ettiğini ve iktidara gelince bunu değişmeyeceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

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