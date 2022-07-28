https://tr.sputniknews.com/20220728/kocaelide-galvaniz-fabrikasinda-patlama-11-yarali-1059222784.html

Kocaeli'de galvaniz fabrikasında patlama: 11 yaralı

Kocaeli'de galvaniz fabrikasında patlama: 11 yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir galvaniz fabrikasında patlama meydana geldi. 11 kişi yaralandı, fabrikada hasar oluştu. 28.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-28T06:47+0300

2022-07-28T06:47+0300

2022-07-28T06:47+0300

türkiye

kocaeli

fabrika

patlama

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Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren galvaniz fabrikasının kazan dairesinde henüz bilinmeyen sebeple patlama oldu.İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Patlamada yaralanan 11 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kocaeli Devlet Hastanesi, SEKA Devlet Hastanesi ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Patlama nedeniyle fabrikada hasar oluştu.

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kocaeli, fabrika, patlama