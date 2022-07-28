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https://tr.sputniknews.com/20220728/kocaelide-galvaniz-fabrikasinda-patlama-11-yarali-1059222784.html
Kocaeli'de galvaniz fabrikasında patlama: 11 yaralı
Kocaeli'de galvaniz fabrikasında patlama: 11 yaralı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir galvaniz fabrikasında patlama meydana geldi. 11 kişi yaralandı, fabrikada hasar oluştu. 28.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-28T06:47+0300
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türkiye
kocaeli
fabrika
patlama
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Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren galvaniz fabrikasının kazan dairesinde henüz bilinmeyen sebeple patlama oldu.İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Patlamada yaralanan 11 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kocaeli Devlet Hastanesi, SEKA Devlet Hastanesi ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Patlama nedeniyle fabrikada hasar oluştu.
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kocaeli, fabrika, patlama

Kocaeli'de galvaniz fabrikasında patlama: 11 yaralı

06:47 28.07.2022
© İHAAmbulans - 112 Acil
Ambulans - 112 Acil - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2022
© İHA
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir galvaniz fabrikasında patlama meydana geldi. 11 kişi yaralandı, fabrikada hasar oluştu.
Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren galvaniz fabrikasının kazan dairesinde henüz bilinmeyen sebeple patlama oldu.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Patlamada yaralanan 11 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kocaeli Devlet Hastanesi, SEKA Devlet Hastanesi ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Patlama nedeniyle fabrikada hasar oluştu.
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