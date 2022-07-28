https://tr.sputniknews.com/20220728/konyaspor-uefa-avrupa-konferans-liginde-3-eleme-turuna-yukseldi-1059253462.html
Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turuna yükseldi
Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turuna yükseldi
Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3-0 kazandığı maçın rövanşında konuk ettiği Belarus temsilcisi BATE Borisov'u 2-0 yenerek 3. eleme turuna yükseldi. 28.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-28T22:59+0300
2022-07-28T22:59+0300
2022-07-28T23:06+0300
spor
konyaspor
uefa avrupa konferans ligi
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşındaki Arabam.com Konyaspor-BATE Borisov maçının ilk yarısı, yeşil-beyazlı ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.11. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ortasında kaleci Kudravets topu uzaklaştırdı.12. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan ortasında kale sahası içinde Cikalleshi topa dokunamadı.15. dakikada Gromyko'nun ceza yayının sağ çaprazından sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.18. dakikada Çekiçi'nin pasında Hadziahmetovic'in uzaktan sert şutunda, kaleci Kudravets güçlükle topu kornere çeldi.21. dakikada sol kanattan çizgiye inen Bytyqi'nin ortasında Muric'in bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Kudravets'te kaldı.29. dakikada Muric'in kaleye gönderdiği top, kaleci Kudravets'ten döndü. Altıpas üzerinde topla buluşan Çekiçi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.37. dakikada Konyaspor öne geçti. Sağ taraftan ceza sahasına giren Muric'in içeriye gönderdiği topun kontrolünü sağlayan Rahmanovic'in dönerek vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-043. dakikada yeşil-beyazlı ekip farkı 2'ye çıkardı. Hadziahmetovic'in sol köşe gönderinden kullandığı kornerde, Calvo'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0Karşılaşmanın ilk yarısı, Konyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.Karşılaşmda başka gol olmadı ve maç Konyaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
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konyaspor, uefa avrupa konferans ligi
Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turuna yükseldi
22:59 28.07.2022 (güncellendi: 23:06 28.07.2022) Abone ol
Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3-0 kazandığı maçın rövanşında konuk ettiği Belarus temsilcisi BATE Borisov'u 2-0 yenerek 3. eleme turuna yükseldi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşındaki Arabam.com Konyaspor-BATE Borisov maçının ilk yarısı, yeşil-beyazlı ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
11. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ortasında kaleci Kudravets topu uzaklaştırdı.
12. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan ortasında kale sahası içinde Cikalleshi topa dokunamadı.
15. dakikada Gromyko'nun ceza yayının sağ çaprazından sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
18. dakikada Çekiçi'nin pasında Hadziahmetovic'in uzaktan sert şutunda, kaleci Kudravets güçlükle topu kornere çeldi.
21. dakikada sol kanattan çizgiye inen Bytyqi'nin ortasında Muric'in bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Kudravets'te kaldı.
29. dakikada Muric'in kaleye gönderdiği top, kaleci Kudravets'ten döndü. Altıpas üzerinde topla buluşan Çekiçi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
37. dakikada Konyaspor öne geçti. Sağ taraftan ceza sahasına giren Muric'in içeriye gönderdiği topun kontrolünü sağlayan Rahmanovic'in dönerek vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0
43. dakikada yeşil-beyazlı ekip farkı 2'ye çıkardı. Hadziahmetovic'in sol köşe gönderinden kullandığı kornerde, Calvo'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0
Karşılaşmanın ilk yarısı, Konyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Karşılaşmda başka gol olmadı ve maç Konyaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.