https://tr.sputniknews.com/20220728/kopegi-ezmek-icin-yolunu-degistiren-yabanci-uyruklu-surucu-sinir-disi-edilecek-1059247688.html

Köpeği ezmek için yolunu değiştiren yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilecek

Köpeği ezmek için yolunu değiştiren yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilecek

Yalova'da şirket kamyonetiyle yolunu değiştirerek, yerde yatan köpeği ezdiği gerekçesiyle 2 bin 40 TL ceza uygulanan yabancı uyruklu Abdulhamid Halaf (22)... 28.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-28T19:44+0300

2022-07-28T19:44+0300

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türkiye

yalova

köpek

hayvan koruma kanunu

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lay, Altınova ilçesine bağlı Kaytazdere beldesinde meydana geldi. Yabancı uyruklu Abdulhamid Halaf, aracı ile giderken, yol kenarındaki akaryakıt istasyonunda pompaların yakınında, gölgede yatan sokak köpeğini gördü. Bir anda şerit değiştiren Halaf, kamyonetini köpeğin üzerine sürerek yaralayıp, kaçtı.Sürücünün şerit değiştirip köpeği ezme anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İstasyon çalışanları köpeği yakındaki veteriner kliniğine götürdü. Patilerinde kırıklar bulunan köpek ameliyat edilecek.andarma ekiplerince gözaltına alınan sürücü, 'Hayvan Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan 2 bin 40 TL cezayla serbest bırakıldı.İl göç idaresine sevk edildiOlayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, 'Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak' suçundan, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edilen Halaf'a, ehliyetsiz araç kullandığı için 3 bin 674 TL, çalıştığı şirkete de 'ehliyetsiz araç kullandırmak' suçundan 3 bin 674 TL ceza uygulandı.

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yalova, köpek, hayvan koruma kanunu