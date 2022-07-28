https://tr.sputniknews.com/20220728/koronavirusun-baslangic-noktasi-vuhanda-yeniden-kapanma--1059229644.html
'Koronavirüsün başlangıç noktası' Vuhan'da yeniden kapanma
'Koronavirüsün başlangıç noktası' Vuhan'da yeniden kapanma
Dünyada Kovid-19 vakalarının ilk kez görüldüğü Çin'in Vuhan kentinin Ciangşia ilçesinde yerel kaynaklı Kovid-19 vakaları nedeniyle karantina kısıtlamaları... 28.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-28T12:36+0300
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Yerel yönetimden yapılan açıklamada, şehrin güneyinde yaklaşık 1 milyon kişinin yaşadığı ilçede 4 vaka tespit edilmesinin ardından, bu sabahtan itibaren 3 günlük geçici karantina ilan edildiği duyuruldu. Karar, ilçede önceki gün yapılan düzenli testlerde 2 kişide virüs tespit edilmesi ardından vakalarla yakın temas kuran iki kişide daha enfeksiyona rastlanmasının ardından geldi. İlçedeki kamuya açık eğlence yerlerinin, tarım ve gıda ürünleri pazarlarının, kliniklerin kapatılacağı, otobüs ve metro seferlerinin durdurulacağı belirtilen açıklamada, vatandaşlardan karantina süresince ilçeyi terk etmemeleri istendi. Kovid-19 salgınında ilk vakalar, 2019'un sonlarında Vuhan kentindeki deniz ürünleri gıda pazarını ziyaret eden kişilerde görülmüştü. O günlerde sebebi anlaşılamayan 'solunum rahatsızlığı' şikayetiyle ilk hasta 17 Kasım 2019'da hastaneye başvurmuştu. Kentte 22 Ocak 2020'de ilan edilen karantina 76 gün sürmüş, Vuhan Kovid-19 salgını nedeniyle karantina uygulanan ilk şehir olmuştu. Burada uygulanan tedbirler, Çin'i sonraki dalgalarında uyguladığı 'sıfır vaka' stratejisini şekillendirmişti.
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çin, vuhan, koronavirüs
'Koronavirüsün başlangıç noktası' Vuhan'da yeniden kapanma
12:36 28.07.2022 (güncellendi: 12:37 28.07.2022) Abone ol
Dünyada Kovid-19 vakalarının ilk kez görüldüğü Çin'in Vuhan kentinin Ciangşia ilçesinde yerel kaynaklı Kovid-19 vakaları nedeniyle karantina kısıtlamaları uygulanacağı açıklandı.
Yerel yönetimden yapılan açıklamada, şehrin güneyinde yaklaşık 1 milyon kişinin yaşadığı ilçede 4 vaka tespit edilmesinin ardından, bu sabahtan itibaren 3 günlük geçici karantina ilan edildiği duyuruldu.
Karar, ilçede önceki gün yapılan düzenli testlerde 2 kişide virüs tespit edilmesi ardından vakalarla yakın temas kuran iki kişide daha enfeksiyona rastlanmasının ardından geldi.
İlçedeki kamuya açık eğlence yerlerinin, tarım ve gıda ürünleri pazarlarının, kliniklerin kapatılacağı, otobüs ve metro seferlerinin durdurulacağı belirtilen açıklamada, vatandaşlardan karantina süresince ilçeyi terk etmemeleri istendi.
Kovid-19 salgınında ilk vakalar, 2019'un sonlarında Vuhan kentindeki deniz ürünleri gıda pazarını ziyaret eden kişilerde görülmüştü. O günlerde sebebi anlaşılamayan 'solunum rahatsızlığı' şikayetiyle ilk hasta 17 Kasım 2019'da hastaneye başvurmuştu. Kentte 22 Ocak 2020'de ilan edilen karantina 76 gün sürmüş, Vuhan Kovid-19 salgını nedeniyle karantina uygulanan ilk şehir olmuştu. Burada uygulanan tedbirler, Çin'i sonraki dalgalarında uyguladığı 'sıfır vaka' stratejisini şekillendirmişti.