https://tr.sputniknews.com/20220728/kosova-bu-yilin-sonunda-abye-uyelik-basvurusu-yapacak-1059228306.html

Kosova, AB'ye üyelik başvurusu yapacak

Kosova, AB'ye üyelik başvurusu yapacak

Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla, bu yılın sonunda Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik başvurusunda bulunmayı planladıklarını duyurdu. 28.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-28T11:30+0300

2022-07-28T11:30+0300

2022-07-28T11:37+0300

dünya

kosova

avrupa birliği

müzakere

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Tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve Batı ülkelerin tanıdığı Kosova, yıl sonuna kadar AB'ye üyelik başvurusu yapmayı planladığını açıkladı.Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla, dün düzenlediği basın toplantısında, yönetimin resmi aday statüsü almak için tüm ön koşulları karşıladığını ifade ederek, "Bu nedenle yıl sonuna kadar bu başvuruyu da resmi olarak sunacağımız uygun zamanı seçeceğiz" dedi.Kosova'nın Balkanlarda AB'nin istikrar ve serbest ticaret çerçevesinin çoğunu halihazırda uyguladığını ve AB Konseyi'ne katılmak üzere ayrı bir başvurunun çabucak işleme konulmasını beklediğini belirten Gervalla, bölgenin 'mevzuat, insan hakları, demokratik standartlar ve hukukun üstünlüğü' açısından tüm ön koşulları karşıladığını da sözlerine ekledi.Söz konusu planı, iki ay önce Kosova Başbakanı Albin Kurti de duyurmuştu. Bölge, ABD'den bu konuda tam destek alsa da bir dizi Avrupa ülkesinden itirazların gelmesi bekleniyor.Kosova, şu an Kıbrıs, Yunanistan, Romanya, Slovakya veya İspanya tarafından tanınmıyor. Bu beş AB ülkesine ek olarak, Kosova'nın bağımsızlığı Rusya, Çin veya Sırbistan tarafından da kabul görmüyor.AB'ye katılım müzakerelerinin başlaması için 27 AB üyesinin oybirliğiyle desteği gerekiyor.

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