https://tr.sputniknews.com/20220728/kuzey-kore-liderinden-abd-ve-guneye-karsi-nukleer-silah-kullanma-tehdidi--1059223956.html

Kuzey Kore liderinden ABD ve Güney'e karşı nükleer silah kullanma tehdidi

Kuzey Kore liderinden ABD ve Güney'e karşı nükleer silah kullanma tehdidi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD ve Güney Kore ile olası askeri çatışmada nükleer silahları kullanmaya hazır olduğu konusunda uyarıda bulundu. 28.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-28T10:04+0300

2022-07-28T10:04+0300

2022-07-28T10:13+0300

kuzey kore

savunma

güney kore

abd

kuzey kore lideri kim jong un

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Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'ndaki (KCNA) habere göre, Kim, Kore Savaşı'nın bitişinin 69. yılı anma töreninde, savaş gazilerine hitaben konuşma yaptı. Silahlı kuvvetlerin herhangi bir krize yanıt vermeye tamamen hazır olduğunu belirten Kim, "Ülkemizin nükleer savaş caydırıcı silahı da mutlak gücünü misyonuna uygun olarak tam ve hızlı bir şekilde harekete geçirmeye hazır" dedi. Kim, ABD'yi düşmanca politikalarını haklı çıkarmak için Kuzey Kore'yi 'şeytanlaştırmakla' suçlayarak, Kuzey Kore'yi hedef alan ABD-Güney Kore askeri tatbikatlarının ABD'nin 'çifte standart ve "gangstervari' yönlerini gösterdiğini kaydetti. Kim, "Yoon Suk-yeol liderliğindeki Güney Kore hükümeti, önceki muhafazakar hükümetlerden daha ileri giden yüzleşme manyakları ve gangsterler tarafından yönetiliyor" ifadesini kullandı. Nükleer silaha sahip olan ülkesine karşı askeri harekattan bahsetmenin çok tehlikeli bir intihar eylemi olduğuna işaret eden Kim, "Böylesi tehlikeli bir girişim, güçlerimiz tarafından derhal cezalandırılacak ve Yoon hükümeti ve ordusu yok edilecek" ifadesini kullandı.

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