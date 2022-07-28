https://tr.sputniknews.com/20220728/londranin-yaptirim-uyguladigi-ilk-ve-tek-ingiliz-ukraynadan-videolar-ceken-youtuber-kara-listede-1059237959.html
Londra'nın Rusya yaptırımı uyguladığı tek İngiliz: Ukrayna'dan videolar çeken YouTuber kara listede
Londra'nın Rusya yaptırımı uyguladığı tek İngiliz: Ukrayna'dan videolar çeken YouTuber kara listede
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'dan videolar yayınlayan YouTuber Graham Phillips'e çalışmalarının 'Ukrayna'yı istikrarsızlaştırdığı' gerekçesiyle... 28.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-28T15:11+0300
2022-07-28T15:11+0300
2022-07-28T15:15+0300
ukrayna krizi
graham phillips
ukrayna
ingiltere
youtuber
yaptırım
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İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın askeri harekatının sürdüğü Ukrayna'dan videolar yayınlayan YouTuber Graham Phillips'i çalışmalarının 'Ukrayna'yı istikrarsızlaştırdığı' suçlamasıyla yaptırıma tabi tuttu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Philips'in çalışmalarının 'Ukrayna'yı istikrarsızlaştıran, toprak bütünlüğü, egemenliği veya bağımsızlığının altını oyan veya tehdit eden eylem ve politikaları destekleyen ve teşvik eden medya içerikleri' oldukları iddia edildi.Devlet kayıtlarına göre Phillips, Ukrayna'yla ilgili olarak yaptırım uygulanan tek İngiliz vatandaşı.Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Phillips, kararı 'kesinlikle saçma, tehlikeli, gülünç' olarak nitelendirdi. Telegram kanalından paylaşım yapan Phillips, "Cezaya yol açan suçlamalara karşı kendimi savunma şansım olmadığı için durum oldukça Kafka-vari" ifadelerini kullandı.'İngiliz hükümeti yaptığım işten hoşnut değil'Phillips, "Ancak bana ceza verilmesi için gerçek bir suçlama yok, bu yüzden kendimi savunmamı gerektiren bir şey de yok. Sadece İngiliz hükümeti yaptığım işten hoşnut değil" dedi.Phillips, bir başka paylaşımında ise kararı temyize taşıdığını belirtti.Phillips, 19 Nisan'da YouTube kanalında yayınladığı videoda, Mariupol'de Ukraynalı milliyetçilerin saflarında savaşan İngiliz uyruklu Aiden Aslin'e yer vermişti. Videoda kelepçeli olduğu görülen Aslin, baskı altında konuşmadığını söylemişti.20 Nisan'da ise İngiliz milletvekili Robert Jenrick, parlamentoda yaptıığı açıklamada söz konusu videoyu 'Cenevre sözleşmelerinin açık ihlali' olarak nitelendirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220419/teslim-olan-ingiliz-parali-asker-aslin-kievi-askerleri-kaderine-terk-etmekle-sucladi-1055678933.html
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Londra'nın Rusya yaptırımı uyguladığı tek İngiliz: Ukrayna'dan videolar çeken YouTuber kara listede
15:11 28.07.2022 (güncellendi: 15:15 28.07.2022) Abone ol
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'dan videolar yayınlayan YouTuber Graham Phillips'e çalışmalarının 'Ukrayna'yı istikrarsızlaştırdığı' gerekçesiyle yaptırım uyguladı. Phillips, Londra'nın Rusya konusunda yaptırıma tabi tuttuğu ilk ve tek İngiliz vatandaşı olarak öne çıktı.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın askeri harekatının sürdüğü Ukrayna'dan videolar yayınlayan YouTuber Graham Phillips'i çalışmalarının 'Ukrayna'yı istikrarsızlaştırdığı' suçlamasıyla yaptırıma tabi tuttu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Philips'in çalışmalarının 'Ukrayna'yı istikrarsızlaştıran, toprak bütünlüğü, egemenliği veya bağımsızlığının altını oyan veya tehdit eden eylem ve politikaları destekleyen ve teşvik eden medya içerikleri' oldukları iddia edildi.
Devlet kayıtlarına göre Phillips, Ukrayna'yla ilgili olarak yaptırım uygulanan tek İngiliz vatandaşı.
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Phillips, kararı 'kesinlikle saçma, tehlikeli, gülünç' olarak nitelendirdi. Telegram kanalından paylaşım yapan Phillips, "Cezaya yol açan suçlamalara karşı kendimi savunma şansım olmadığı için durum oldukça Kafka-vari" ifadelerini kullandı.
'İngiliz hükümeti yaptığım işten hoşnut değil'
Phillips, "Ancak bana ceza verilmesi için gerçek bir suçlama yok, bu yüzden kendimi savunmamı gerektiren bir şey de yok. Sadece İngiliz hükümeti yaptığım işten hoşnut değil" dedi.
Phillips, bir başka paylaşımında ise kararı temyize taşıdığını belirtti.
Phillips, 19 Nisan'da YouTube kanalında yayınladığı videoda, Mariupol'de Ukraynalı milliyetçilerin saflarında savaşan İngiliz uyruklu Aiden Aslin'e yer vermişti. Videoda kelepçeli olduğu görülen Aslin, baskı altında konuşmadığını söylemişti.
20 Nisan'da ise İngiliz milletvekili Robert Jenrick, parlamentoda yaptıığı açıklamada söz konusu videoyu 'Cenevre sözleşmelerinin açık ihlali' olarak nitelendirmişti.