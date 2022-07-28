Mansur Yavaş: Dünyada ilk ve tek harita tabanlı açık veri paylaşımını başlatıyoruz
© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir BelediyesiMansur Yavaş
© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir Belediyesi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ankara'da şeffaflığa yeni bir boyut kazandırıyor, dünyada ilk ve tek harita tabanlı açık veri paylaşımını başlatıyoruz. Şeffaf Ankara’yı hayata geçirirken veri bilimcilerimizi de tanıtım günümüzde aramızda görmek istiyoruz." dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dünyada ilk ve tek harita tabanlı açık veri paylaşımını başlatacaklarını açıkladı. Yavaş, sosyal medya hesabından Ankaralılara çağrı yaparak şu mesajı paylaştı:
“Ankara'da şeffaflığa yeni bir boyut kazandırıyor, dünyada ilk ve tek harita tabanlı açık veri paylaşımını başlatıyoruz. Şeffaf Ankara’yı hayata geçirirken veri bilimcilerimizi de tanıtım günümüzde aramızda görmek istiyoruz. Hazır olun. 28 Temmuz Perşembe 11.00.”
“Ankara'da şeffaflığa yeni bir boyut kazandırıyor, dünyada ilk ve tek harita tabanlı açık veri paylaşımını başlatıyoruz. Şeffaf Ankara’yı hayata geçirirken veri bilimcilerimizi de tanıtım günümüzde aramızda görmek istiyoruz. Hazır olun. 28 Temmuz Perşembe 11.00.”
Ankara'da şeffaflığa yeni bir boyut kazandırıyor, dünyada ilk ve tek harita tabanlı açık veri paylaşımını başlatıyoruz.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) July 27, 2022
Şeffaf Ankara’yı hayata geçirirken veri bilimcilerimizi de tanıtım günümüzde aramızda görmek istiyoruz.
Hazır olun. 🔍
🗓28 Temmuz Perşembe
⏱11.00 pic.twitter.com/h4BG3c59D7