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Mansur Yavaş: Dünyada ilk ve tek harita tabanlı açık veri paylaşımını başlatıyoruz
Mansur Yavaş: Dünyada ilk ve tek harita tabanlı açık veri paylaşımını başlatıyoruz
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ankara'da şeffaflığa yeni bir boyut kazandırıyor, dünyada ilk ve tek harita tabanlı açık veri paylaşımını... 28.07.2022, Sputnik Türkiye
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ankara
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dünyada ilk ve tek harita tabanlı açık veri paylaşımını başlatacaklarını açıkladı. Yavaş, sosyal medya hesabından Ankaralılara çağrı yaparak şu mesajı paylaştı:“Ankara'da şeffaflığa yeni bir boyut kazandırıyor, dünyada ilk ve tek harita tabanlı açık veri paylaşımını başlatıyoruz. Şeffaf Ankara’yı hayata geçirirken veri bilimcilerimizi de tanıtım günümüzde aramızda görmek istiyoruz. Hazır olun. 28 Temmuz Perşembe 11.00.”
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ankara, mansur yavaş

Mansur Yavaş: Dünyada ilk ve tek harita tabanlı açık veri paylaşımını başlatıyoruz

01:34 28.07.2022
© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir BelediyesiMansur Yavaş
Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2022
© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir Belediyesi
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ankara'da şeffaflığa yeni bir boyut kazandırıyor, dünyada ilk ve tek harita tabanlı açık veri paylaşımını başlatıyoruz. Şeffaf Ankara’yı hayata geçirirken veri bilimcilerimizi de tanıtım günümüzde aramızda görmek istiyoruz." dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dünyada ilk ve tek harita tabanlı açık veri paylaşımını başlatacaklarını açıkladı. Yavaş, sosyal medya hesabından Ankaralılara çağrı yaparak şu mesajı paylaştı:

“Ankara'da şeffaflığa yeni bir boyut kazandırıyor, dünyada ilk ve tek harita tabanlı açık veri paylaşımını başlatıyoruz. Şeffaf Ankara’yı hayata geçirirken veri bilimcilerimizi de tanıtım günümüzde aramızda görmek istiyoruz. Hazır olun. 28 Temmuz Perşembe 11.00.”
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