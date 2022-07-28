https://tr.sputniknews.com/20220728/mansur-yavas-dunyada-ilk-ve-tek-harita-tabanli-acik-veri-paylasimini-baslatiyoruz-1059219591.html

Mansur Yavaş: Dünyada ilk ve tek harita tabanlı açık veri paylaşımını başlatıyoruz

Mansur Yavaş: Dünyada ilk ve tek harita tabanlı açık veri paylaşımını başlatıyoruz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ankara'da şeffaflığa yeni bir boyut kazandırıyor, dünyada ilk ve tek harita tabanlı açık veri paylaşımını... 28.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-28T01:34+0300

2022-07-28T01:34+0300

2022-07-28T01:34+0300

türkiye

ankara

mansur yavaş

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dünyada ilk ve tek harita tabanlı açık veri paylaşımını başlatacaklarını açıkladı. Yavaş, sosyal medya hesabından Ankaralılara çağrı yaparak şu mesajı paylaştı:“Ankara'da şeffaflığa yeni bir boyut kazandırıyor, dünyada ilk ve tek harita tabanlı açık veri paylaşımını başlatıyoruz. Şeffaf Ankara’yı hayata geçirirken veri bilimcilerimizi de tanıtım günümüzde aramızda görmek istiyoruz. Hazır olun. 28 Temmuz Perşembe 11.00.”

türkiye

ankara

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ankara, mansur yavaş