https://tr.sputniknews.com/20220728/marsta-yasamak-gibi-olacak-suudi-arabistandan-colun-ortasina-500-milyarlik-dikey-kent-projesi-1059243979.html
'Mars'ta yaşamak gibi olacak': Suudi Arabistan'dan çölün ortasına 500 milyarlık dikey kent projesi
'Mars'ta yaşamak gibi olacak': Suudi Arabistan'dan çölün ortasına 500 milyarlık dikey kent projesi
Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın ilk kez 2017'de duyurduğu mega dikey kent projesinden tanıtım görüntüleri yayınlandı. Projenin... 28.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-28T17:08+0300
2022-07-28T17:08+0300
2022-07-28T17:34+0300
suudi arabistan
yaşam
çöl
muhammed bin selman
mega kent
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Suudi Arabistan, çölün ortasına inşaa etmeyi planladığı 'Line' isimli mega dikey kent projesinin ayrıntılarını yayınladı.Genişliği yalnızca 200 metre ancak uzunluğu 170 km'yi bulacak. Deniz seviyesinden 500 metre yüksekte olacak.İçinde karayolu, otomobil veya konvansiyonel karbon salınımlı araçlar olmayacak. Yüksek hızlı raylı ulaşım kullanılacak.Projeye şüpheyle yaklaşanlar bunun füturustik bir rüyadan ibaret olduğunu savunuyor.NTV’nin aktardığına göre, uzmanlar bu tarz izole bir kentleşme örneğinin 'Mars'ta yaşamaya benzetiyor. Uzmanlar ayrıca kağıt üzerinde sıralanan özellikleri kulağa oldukça iyi gelse de projenin insanların kentten dışarı çıkma isteklerini görmezden geldiğine dikkat çekiyor.Projeye eleştiriler olsa da inşaa çalışmaları başlamış durumda. 2030'a gelindiğinde 1.5 milyon kişinin yaşayacağı kapasiteye ulaşacağı belirtiliyor.
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suudi arabistan, çöl, muhammed bin selman, mega kent
'Mars'ta yaşamak gibi olacak': Suudi Arabistan'dan çölün ortasına 500 milyarlık dikey kent projesi
17:08 28.07.2022 (güncellendi: 17:34 28.07.2022) Abone ol
Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın ilk kez 2017'de duyurduğu mega dikey kent projesinden tanıtım görüntüleri yayınlandı. Projenin bittiğinde yaklaşık 500 milyar dolara mal olması, 9 milyon kişiye ev sahipliği yapması ve tamamen yenilenebilir enerjinin kullanılması planlanıyor. Uzmanlara göreyse proje gerçekçi değil.
Suudi Arabistan, çölün ortasına inşaa etmeyi planladığı 'Line' isimli mega dikey kent projesinin ayrıntılarını yayınladı.
Genişliği yalnızca 200 metre ancak uzunluğu 170 km'yi bulacak. Deniz seviyesinden 500 metre yüksekte olacak.
İçinde karayolu, otomobil veya konvansiyonel karbon salınımlı araçlar olmayacak. Yüksek hızlı raylı ulaşım kullanılacak.
Projeye şüpheyle yaklaşanlar bunun füturustik bir rüyadan ibaret olduğunu savunuyor.
NTV’nin aktardığına göre, uzmanlar bu tarz izole bir kentleşme örneğinin 'Mars'ta yaşamaya benzetiyor. Uzmanlar ayrıca kağıt üzerinde sıralanan özellikleri kulağa oldukça iyi gelse de projenin insanların kentten dışarı çıkma isteklerini görmezden geldiğine dikkat çekiyor.
Projeye eleştiriler olsa da inşaa çalışmaları başlamış durumda. 2030'a gelindiğinde 1.5 milyon kişinin yaşayacağı kapasiteye ulaşacağı belirtiliyor.