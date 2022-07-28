https://tr.sputniknews.com/20220728/medipol-basaksehir-yoluna-avrupada-devam-ediyor-1059250718.html
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turuna yükseldi
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turuna yükseldi
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında BATE Borisov'u 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Başakşehir'in golünü... 28.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-28T21:48+0300
2022-07-28T21:48+0300
2022-07-28T22:02+0300
spor
başakşehir
medipol başakşehir
uefa avrupa konferans ligi
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Medipol Başakşehir, deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi Netanya'yı 1-0 mağlup etti.İstanbul'da 1-1 sona eren mücadelenin rövanşında rakibini mağlup eden turuncu-lacivertli ekip, 3. eleme turuna yükseldi.UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında İsrail temsilcisi Maccabi Netanya ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, turuncu-lacivertli ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.9. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Lima'nın sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas önüne gelen topa iyi yükselen Ndayishimiye kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı köşeden ağlara yolladı: 0-123. dakikada ev sahibi takım beraberliğe yaklaştı. Itzhak'ın Medipol Başakşehir ceza sahasına gönderdiği yüksek top savunmadan sekti ve Twumasi'nin önünde kaldı. Twumasi'nin penaltı noktası önünden sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.Karşılaşmanın ilk yarısı, Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.52. dakikada Medipol Başakşehir, ikinci golüne yaklaştı. Okaka ile duvar pası yapan Münir, ceza sahasına girdi. Münir'in aşırtma vuruşunda top, kaleci Nitzan'dan döndü. Yükseklik kazanan topa önce Mahmut, ardından Münir vurdu, kalesine hızlı dönen Nitzan meşin yuvarlağı kontrol etti.56. dakikada ev sahibi ekip etkili geldi. Hartherz'in sol kanattan yaptığı ortada Itzhak altıpas önünde topa kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.90+2. dakikada Medipol Başakşehir'in sağ kanattan gelişen atağında Deniz'den aldığı pasla sağ taraftan ceza sahasına giren Mahmut, uygun pozisyondaki Crivelli'ye ortasını yaptı. Crivelli'nin sert kafa vuruşunda, kaleci Nitzan son anda topu çeldi. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.90+6. dakikada Maccabi Netanya'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Başakşehir ceza sahasında oluşan karambolde Itzhak kafayı vurdu, üst direğe de çarpan top auta gitti.Mücadeleyi Medipol Başakşehir, 1-0 galip tamamladı.
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başakşehir, medipol başakşehir, uefa avrupa konferans ligi
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turuna yükseldi
21:48 28.07.2022 (güncellendi: 22:02 28.07.2022) Abone ol
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında BATE Borisov'u 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Başakşehir'in golünü Youssouf Ndayishimiye kaydetti.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Medipol Başakşehir, deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi Netanya'yı 1-0 mağlup etti.
İstanbul'da 1-1 sona eren mücadelenin rövanşında rakibini mağlup eden turuncu-lacivertli ekip, 3. eleme turuna yükseldi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında İsrail temsilcisi Maccabi Netanya ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, turuncu-lacivertli ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
9. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Lima'nın sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas önüne gelen topa iyi yükselen Ndayishimiye kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı köşeden ağlara yolladı: 0-1
23. dakikada ev sahibi takım beraberliğe yaklaştı. Itzhak'ın Medipol Başakşehir ceza sahasına gönderdiği yüksek top savunmadan sekti ve Twumasi'nin önünde kaldı. Twumasi'nin penaltı noktası önünden sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
52. dakikada Medipol Başakşehir, ikinci golüne yaklaştı. Okaka ile duvar pası yapan Münir, ceza sahasına girdi. Münir'in aşırtma vuruşunda top, kaleci Nitzan'dan döndü. Yükseklik kazanan topa önce Mahmut, ardından Münir vurdu, kalesine hızlı dönen Nitzan meşin yuvarlağı kontrol etti.
56. dakikada ev sahibi ekip etkili geldi. Hartherz'in sol kanattan yaptığı ortada Itzhak altıpas önünde topa kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.
90+2. dakikada Medipol Başakşehir'in sağ kanattan gelişen atağında Deniz'den aldığı pasla sağ taraftan ceza sahasına giren Mahmut, uygun pozisyondaki Crivelli'ye ortasını yaptı. Crivelli'nin sert kafa vuruşunda, kaleci Nitzan son anda topu çeldi. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.
90+6. dakikada Maccabi Netanya'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Başakşehir ceza sahasında oluşan karambolde Itzhak kafayı vurdu, üst direğe de çarpan top auta gitti.
Mücadeleyi Medipol Başakşehir, 1-0 galip tamamladı.