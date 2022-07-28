https://tr.sputniknews.com/20220728/medvedev-finlandiya-ve-isvec-ile-iliskiler-gozden-gecirilecek-1059247420.html

Medvedev: Finlandiya ve İsveç ile ilişkiler gözden geçirilecek

Medvedev: Finlandiya ve İsveç ile ilişkiler gözden geçirilecek

Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Rusya'nın Finlandiya ve İsveç ile ilişkilerinin bu ülkelerin NATO'ya katılma kararlarının... 28.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-28T19:34+0300

2022-07-28T19:34+0300

2022-07-28T19:35+0300

nato

dmitriy medvedev

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finlandiya

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımı bağlamında Rusya’nın kuzey-batı yönünde güvenliğinin sağlanmasına ilişkin Karelya bölgesinde düzenlenen toplantıya katıldı.Toplantının ardından gazetecilere konuşan Medvedev, “NATO’ya katılma kararlarının bir sonucu olarak Finlandiya’nın ‘Paasikivi-Kekkonen çizgisi’ ve tarafsız İsveç ile ilişkilerin gözden geçirileceği açıktır” dedi.‘Rusya, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmalarından kaynaklanan tehditleri yanıtsız bırakmayacak’Medvedev, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesinden kaynaklanan tehditlere Rusya'nın yanıtının simetrik olacağına, ancak ittifaka kapılarını sonuna kadar açıp açmayacaklarına veya ılımlı bir yol izleyip izlemeyeceklerine bu ülkelerin kendilerinin karar vereceğini belirterek, “Bu ülkelerin NATO'ya girmesine yanıtımız, devlet başkanımızın da dediği gibi smetrik olacak. Yani Kuzey Atlantik İttifakı içirisinde farklı bir hareket yolu seçebilirler.Ya ılımlı bir yol izleyecekler ya da ittifaka kapılarını sonuna kadar açarak topraklarında askeri üslerin ve saldırı silahlarının konuşlandırılmasına izin verecekler. Bu, sözkonusu ülkelerin kendilerine bağlı. Bizim de yanıt olarak adımlarımız buna göre smetrik olacak” diye konuştu.‘Rusya’nın çıkarlarını koruyacağından kimsenin şüphesi olmasın’İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımı karşısında Rusya'nın ulusal çıkarlarını koruyacağı ve vatandaşlarının güvenliğini sağlayacağına vurgu yapan Medvedev, “Gerekli tüm araçlarla ülkemizin çıkarlarımızı koruyacağımızdan, ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.Rusya ve Finlandiya sınırını geçen insan sayısı ve ticari ürünlerde önemli bir azalma olduğuna dikkat çeken Medvedev, “Ama er ya da geç ticaret hacminin eski seviyelere geleceğinden eminim. Çünkü ekonomi eninde sonunda her türlü politik düşünceye galip geliyor. Bunun ne kadar çabuk gerçekleşeceğini bilmiyorum. Ancak her halükarda bu dönemi, Kuzey Atlantik İttifakı'nın yeni katılımcılarıyla bir şekilde temas halinde olan Karelya ve diğer bölgelerimizin gelişimine azami ölçüde katkıda bulunmak için de kullanmalıyız. Aynı zamanda Kaliningrad bölgesini de kastediyorum” ifadelerini kullandı.

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nato, dmitriy medvedev, isveç, finlandiya