https://tr.sputniknews.com/20220728/milli-savunma-bakanligi-pence-kilit-operasyonu-bolgesinde-bir-asker-sehit-oldu-1059254713.html

Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu İstihkam Astsubay Çavuş Batuhan Şimşek şehit oldu"... 28.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-28T23:51+0300

2022-07-28T23:51+0300

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türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

şehit

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Batuhan Şimşek'in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

türkiye

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milli savunma bakanlığı (msb), şehit