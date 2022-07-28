https://tr.sputniknews.com/20220728/mugla-kiyilarinda-108-gocmen-kurtarildi-1059221787.html

Muğla kıyılarında 108 göçmen kurtarıldı

Muğla kıyılarında 108 göçmen kurtarıldı

Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Muğla’nın Marmaris, Fethiye ve Bodrum açıklarına geri itilen 108 kaçak göçmen kurtarıldı. 28.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-28T05:10+0300

2022-07-28T05:10+0300

2022-07-28T05:10+0300

türkiye

muğla

göçmen

kaçak göçmen

kurtarma

sahil güvenlik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1c/1059221870_0:308:2731:1844_1920x0_80_0_0_f97acb97356af37a6373e19c0c84f8db.jpg

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarına Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından üç ayrı geri itme olayında 77 göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler içinde göçmen kaçakçılığı şüphelisi bir kişi yakalandı.Bodrum açıklarında ise lastik bot içinde Yunanistan güvenlik unsurlarınca geri itilen 2 düzensiz göçmen kurtarılırken, Fethiye ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 29 göçmen kurtarıldı.Muğla’nın Fethiye, Marmaris ve Bodrum ilçelerinde kurtarılan toplam 108 göçmen, işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

https://tr.sputniknews.com/20220727/istanbul-il-goc-idaresi-yilin-ilk-yarisinda-94-bin-708-kacak-gocmen-hakkinda-islem-yapildi-1059211845.html

türkiye

muğla

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

muğla, göçmen, kaçak göçmen, kurtarma, sahil güvenlik