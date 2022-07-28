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https://tr.sputniknews.com/20220728/mugla-kiyilarinda-108-gocmen-kurtarildi-1059221787.html
Muğla kıyılarında 108 göçmen kurtarıldı
Muğla kıyılarında 108 göçmen kurtarıldı
Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Muğla’nın Marmaris, Fethiye ve Bodrum açıklarına geri itilen 108 kaçak göçmen kurtarıldı. 28.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-28T05:10+0300
2022-07-28T05:10+0300
türkiye
muğla
göçmen
kaçak göçmen
kurtarma
sahil güvenlik
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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarına Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından üç ayrı geri itme olayında 77 göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler içinde göçmen kaçakçılığı şüphelisi bir kişi yakalandı.Bodrum açıklarında ise lastik bot içinde Yunanistan güvenlik unsurlarınca geri itilen 2 düzensiz göçmen kurtarılırken, Fethiye ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 29 göçmen kurtarıldı.Muğla’nın Fethiye, Marmaris ve Bodrum ilçelerinde kurtarılan toplam 108 göçmen, işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.
https://tr.sputniknews.com/20220727/istanbul-il-goc-idaresi-yilin-ilk-yarisinda-94-bin-708-kacak-gocmen-hakkinda-islem-yapildi-1059211845.html
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muğla, göçmen, kaçak göçmen, kurtarma, sahil güvenlik

Muğla kıyılarında 108 göçmen kurtarıldı

05:10 28.07.2022
© İHAYunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Muğla’nın Marmaris, Fethiye ve Bodrum açıklarına geri itilen 108 kaçak göçmen kurtarıldı.
Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Muğla’nın Marmaris, Fethiye ve Bodrum açıklarına geri itilen 108 kaçak göçmen kurtarıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2022
© İHA
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Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Muğla’nın Marmaris, Fethiye ve Bodrum açıklarına geri itilen 108 kaçak göçmen kurtarıldı.
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarına Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından üç ayrı geri itme olayında 77 göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler içinde göçmen kaçakçılığı şüphelisi bir kişi yakalandı.
Bodrum açıklarında ise lastik bot içinde Yunanistan güvenlik unsurlarınca geri itilen 2 düzensiz göçmen kurtarılırken, Fethiye ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 29 göçmen kurtarıldı.
Muğla’nın Fethiye, Marmaris ve Bodrum ilçelerinde kurtarılan toplam 108 göçmen, işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.
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