https://tr.sputniknews.com/20220728/new-york-borsasi-fedden-gelen-aciklamalarin-ardindan-ralli-yapti-1059216969.html

New York borsası Fed'den gelen açıklamaların ardından 'ralli' yaptı

New York borsası Fed'den gelen açıklamaların ardından 'ralli' yaptı

New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentiler dahilinde 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesi ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları... 28.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-28T00:14+0300

2022-07-28T00:14+0300

2022-07-28T00:14+0300

ekonomi

fed

abd merkez bankası (fed)

faiz

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Kapanışta Dow Jones endeksi 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,37 artışla 32.197,59 puana çıktı.S&P 500 endeksi yüzde 2.62 artarak 4.023,61 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 4,06 kazançla 12.032,42 puana yükseldi.Fed'in beklentiler dahilinde 75 baz puanlık faiz artışına gitmesinin ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından endeksler pozitif bir seyir izledi.Fed Başkanı Powell ise faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, enflasyonu düşürme kararlılıklarını yineleyerek, "Gelecek toplantımızda alışılmadık derecede büyük bir artış daha uygun olsa da bu, şimdi ve o zaman arasında aldığımız verilere bağlı olacak bir karar." değerlendirmesinde bulundu.Yüksek enflasyonla mücadelesi süren Fed, temmuz toplantısında politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 2,25-2,50 aralığına yükseltti.Bankadan yapılan açıklamada, son harcama ve üretim göstergelerinin yumuşadığı, bununla birlikte son aylarda istihdam kazanımlarının güçlü olduğu ve işsizlik oranının düşük kaldığı belirtildi.Daha büyük bir hamle yapmaktan çekinmeyeceklerini vurgulayan Powell, enflasyon hayal kırıklığı yaratmaya devam ederse daha agresif hareket etmeye hazır olduklarını kaydetti.Powell, faiz artış hızında bir noktada yavaşlamanın uygun olacağını, ancak o noktanın ne zaman olduğuna henüz karar vermediklerini aktardı.Ekonominin resesyona girip girmediğine ilişkin sorulara ise Powell, "ABD ekonomisinin şu anda resesyonda olduğunu düşünmüyorum." yanıtını verdi.Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri, yüksek enflasyon ve artan faiz oranlarına rağmen haziranda aylık bazda yüzde 1,9 artarak piyasa beklentilerinin aksine yükseldi.Ülkede mal ticareti açığı da haziranda aylık yüzde 5,6 azalışla 98,2 milyar dolara gerileyerek daralma kaydetti ve ticaretin ikinci çeyrekte ekonomik büyümeye katkıda bulunabileceğini gösterdi.Analistler, ABD'de yarın açıklanacak ikinci çeyreğe ait Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) öncü verilerinin piyasaların odağında olacağını belirtti.

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fed, abd merkez bankası (fed), faiz