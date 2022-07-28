https://tr.sputniknews.com/20220728/orhan-gencebay-hastaneye-kaldirildi-1059253581.html
Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı
Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı
Sanatçı Orhan Gencebay, Bodrum'da tatil yaptığı sırada bir kaza geçirdi. Ünlü sanatçı, hastanede tedavi altına alındı. 28.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-28T23:01+0300
2022-07-28T23:01+0300
2022-07-28T23:01+0300
yaşam
orhan gencebay
hastane
bodrum
şezlong
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77 yaşındaki sanatçı Orhan Gencebay, geçen günlerde Bodrum'da talihsiz bir kaza geçirdi.Sabah gazetesinde yer alan habere göre, şezlongu açmaya çalışırken sol elinin işaret parmağını sakatlayan Orhan Gencebay, yaşadığı kazayla ilgili şunları söyledi:"Apar topar hastaneye gittim. Bir cerrah için elleri ne kadar kıymetliyse bir müzisyen için de öyle. Saz çalarken sol elimi kullanıyorum. İşaret parmağımı kaybetseydim müzik yaşamım zora girerdi. Parmağıma 11 dikiş atıldı. Ucunda da ufak bir kırık var.On gün sonra parmağımdaki atel çıkacak. Stüdyo çalışmalarımdan hemen sonra bunu yaşadım. Ama oğlumun dediği gibi nazar bize ne yazar. Allah beterinden korusun."
https://tr.sputniknews.com/20220728/ilhan-irem-hayatini-kaybetti-1059251263.html
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orhan gencebay, hastane, bodrum, şezlong
Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı
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Sanatçı Orhan Gencebay, Bodrum'da tatil yaptığı sırada bir kaza geçirdi. Ünlü sanatçı, hastanede tedavi altına alındı.
77 yaşındaki sanatçı Orhan Gencebay, geçen günlerde Bodrum'da talihsiz bir kaza geçirdi.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre, şezlongu açmaya çalışırken sol elinin işaret parmağını sakatlayan Orhan Gencebay, yaşadığı kazayla ilgili şunları söyledi:
"Apar topar hastaneye gittim. Bir cerrah için elleri ne kadar kıymetliyse bir müzisyen için de öyle. Saz çalarken sol elimi kullanıyorum. İşaret parmağımı kaybetseydim müzik yaşamım zora girerdi. Parmağıma 11 dikiş atıldı. Ucunda da ufak bir kırık var.
On gün sonra parmağımdaki atel çıkacak. Stüdyo çalışmalarımdan hemen sonra bunu yaşadım. Ama oğlumun dediği gibi nazar bize ne yazar. Allah beterinden korusun."