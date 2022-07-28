https://tr.sputniknews.com/20220728/orhan-gencebay-hastaneye-kaldirildi-1059253581.html

Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı

Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı

Sanatçı Orhan Gencebay, Bodrum'da tatil yaptığı sırada bir kaza geçirdi. Ünlü sanatçı, hastanede tedavi altına alındı. 28.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-28T23:01+0300

2022-07-28T23:01+0300

2022-07-28T23:01+0300

yaşam

orhan gencebay

hastane

bodrum

şezlong

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/10/1053900424_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4968a6a0697fa04ec2a4b8d3053594e8.jpg

77 yaşındaki sanatçı Orhan Gencebay, geçen günlerde Bodrum'da talihsiz bir kaza geçirdi.Sabah gazetesinde yer alan habere göre, şezlongu açmaya çalışırken sol elinin işaret parmağını sakatlayan Orhan Gencebay, yaşadığı kazayla ilgili şunları söyledi:"Apar topar hastaneye gittim. Bir cerrah için elleri ne kadar kıymetliyse bir müzisyen için de öyle. Saz çalarken sol elimi kullanıyorum. İşaret parmağımı kaybetseydim müzik yaşamım zora girerdi. Parmağıma 11 dikiş atıldı. Ucunda da ufak bir kırık var.On gün sonra parmağımdaki atel çıkacak. Stüdyo çalışmalarımdan hemen sonra bunu yaşadım. Ama oğlumun dediği gibi nazar bize ne yazar. Allah beterinden korusun."

https://tr.sputniknews.com/20220728/ilhan-irem-hayatini-kaybetti-1059251263.html

bodrum

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

orhan gencebay, hastane, bodrum, şezlong