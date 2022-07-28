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https://tr.sputniknews.com/20220728/pakistanda-imran-han-destekcileri-pencaptaki-secim-zaferini-kutladi-1059220805.html
Pakistan’da İmran Han destekçileri, Pencap'taki seçim zaferini kutladı
Pakistan’da İmran Han destekçileri, Pencap'taki seçim zaferini kutladı
Pakistan’da eski Başbakan İmran Han’ın destekçileri, kazandıkları Pencap seçiminin sonuçlarını kutlamak için ülke genelinde gösteri düzenledi. 28.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-28T02:37+0300
2022-07-28T02:37+0300
dünya
pakistan
imran han
seçim
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Ulusal basındaki haberlere göre, Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisi destekçileri, başta başkent İslamabad olmak üzere ülkenin çeşitli şehirlerinde, Pencap seçim zaferini kutlamak için sokağa indi.İslamabad’daki Fatma Cinnah Parkı’nda toplanan Han’ın destekçileri, koalisyon hükümeti karşıtı slogan attı.PTI destekçileri, televizyonlardan açıklama yapan Han’ın konuşmasını, burada hazırlanan dev ekrandan takip etti.Erken seçim çağrısıEski Pakistan Başbakanı İmran Han ise televizyonlardan yaptığı açıklamada, Şahbaz Şerif hükümetinin Pencap seçimlerini kazanmak için her yolu denediğini belirtti.Han, koalisyon hükümetinin halkı “koyunlar olarak görerek onlara saygısızlık yaptığını ve yolsuzluk yapanları onların başına getirmeye" çalıştığını savundu.Ülkenin karşı karşıya olduğu sorunlara atıfta bulunan Han, "Bu krizden çıkışın tek bir yolu var; Şeffaf seçimlerin düzenlenmesi için yeni seçim komisyonu kurulmalı." dedi.Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu 174 "hayır" oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Meclis'te düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.Tartışmalı Pencap seçimiHamza Şerif, 16 Nisan'da Pencap Başbakanı olmuş ancak Lahor Yüksek Mahkemesi 30 Haziran'da oylamanın tekrar yapılmasına karar vermişti.​​​​​​​Bunun üzerine Pencap eyalet meclisinde 22 Temmuz'da yapılan oylamada Başbakan Şahbaz Şerif'in oğlu Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'ın (PML-N) adayı Hamza Şerif 179, PTI ve Pakistan Müslüman Ligi-Kaidi Azam Grubu'nun (PML-Q) ortak adayı Parvez Elahi 186 oy elde etmişti.Ancak Pencap Meclis Başkan Yardımcısı Dost Muhammed Mazari, PML-Q'nun lideri Çaudri Şucaat Hüseyin'in Meclis Başkanlığına yazılı mektup gönderdiğini ve parti olarak hiçbir adayı desteklemeyeceklerini belirttiğini söylemişti.Bunun üzerine PML-Q'dan 10 milletvekilini oylamadan düşüren Mazari, Elahi'nin 176 oy elde ettiğini belirtmişti. Buna karşılık Hamza Şerif'in 179 oyu olduğunu dile getiren Mazari, PML-N adayı Şerif'in Pencap Başbakanı seçildiğini duyurmuştu.Meclis'te 10 sandalyeye sahip ve Elahi'nin de üyesi olduğu PML-Q'nun lideri Çaudri Şucaat Hüseyin'in hiçbir adayı parti olarak desteklemeyeceklerini açıklaması, sonucun Hamza Şerif lehine dönmesine yol açmıştı.Yaşanan bu gelişmenin ardından PTI, Pencap Meclis Başkan Yardımcısı Dost Muhammed Mazari'nin kararını "Anayasaya aykırı ve yasa dışı" olarak nitelemiş ve mahkemeye başvurmuştu.'Yargı darbesi' suçlamasıAnayasa Mahkemesi, Pencap'taki seçimde Başbakan Şahbaz Şerif'in oğlu Hamza Şerif'in eyalet başbakanlığını iptal ederek, eski Başbakan İmran Han'ın desteklediği Parvez Elahi'nin Pencap Başbakanı olduğunu açıklamıştı.Koalisyon hükümeti yaptığı açıklamada, Pencap başbakanlık seçiminde eski Başbakan Han’ın desteklediği aday lehine karar veren Anayasa Mahkemesine “yargı darbesi” suçlamasında bulunmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220410/imran-han-ozgurluk-mucadelesi-yabanci-komplosuyla-yeniden-basliyor-1055448116.html
https://tr.sputniknews.com/20220703/pakistan-eski-basbakani-han-hirsizlari-iktidara-getirince-ulkenin-yikildigini-anlamiyor-musunuz-1058241182.html
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pakistan, imran han, seçim

Pakistan’da İmran Han destekçileri, Pencap'taki seçim zaferini kutladı

02:37 28.07.2022
© AAPakistan’da İmran Han destekçileri, Pencap'taki seçim zaferini kutladı
Pakistan’da İmran Han destekçileri, Pencap'taki seçim zaferini kutladı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2022
© AA
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Pakistan’da eski Başbakan İmran Han’ın destekçileri, kazandıkları Pencap seçiminin sonuçlarını kutlamak için ülke genelinde gösteri düzenledi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisi destekçileri, başta başkent İslamabad olmak üzere ülkenin çeşitli şehirlerinde, Pencap seçim zaferini kutlamak için sokağa indi.
İslamabad’daki Fatma Cinnah Parkı’nda toplanan Han’ın destekçileri, koalisyon hükümeti karşıtı slogan attı.
PTI destekçileri, televizyonlardan açıklama yapan Han’ın konuşmasını, burada hazırlanan dev ekrandan takip etti.

Erken seçim çağrısı

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han ise televizyonlardan yaptığı açıklamada, Şahbaz Şerif hükümetinin Pencap seçimlerini kazanmak için her yolu denediğini belirtti.
Han, koalisyon hükümetinin halkı “koyunlar olarak görerek onlara saygısızlık yaptığını ve yolsuzluk yapanları onların başına getirmeye" çalıştığını savundu.
Ülkenin karşı karşıya olduğu sorunlara atıfta bulunan Han, "Bu krizden çıkışın tek bir yolu var; Şeffaf seçimlerin düzenlenmesi için yeni seçim komisyonu kurulmalı." dedi.
Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu 174 "hayır" oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.
Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Meclis'te düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.
Pakistan Başbakanı İmran Han, ikili ilişkileri görüşmek üzere Suudi Arabistan'da - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2022
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İmran Han: Özgürlük mücadelesi yabancı komplosuyla yeniden başlıyor
10 Nisan, 15:51

Tartışmalı Pencap seçimi

Hamza Şerif, 16 Nisan'da Pencap Başbakanı olmuş ancak Lahor Yüksek Mahkemesi 30 Haziran'da oylamanın tekrar yapılmasına karar vermişti.
​​​​​​​Bunun üzerine Pencap eyalet meclisinde 22 Temmuz'da yapılan oylamada Başbakan Şahbaz Şerif'in oğlu Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'ın (PML-N) adayı Hamza Şerif 179, PTI ve Pakistan Müslüman Ligi-Kaidi Azam Grubu'nun (PML-Q) ortak adayı Parvez Elahi 186 oy elde etmişti.
Ancak Pencap Meclis Başkan Yardımcısı Dost Muhammed Mazari, PML-Q'nun lideri Çaudri Şucaat Hüseyin'in Meclis Başkanlığına yazılı mektup gönderdiğini ve parti olarak hiçbir adayı desteklemeyeceklerini belirttiğini söylemişti.
Bunun üzerine PML-Q'dan 10 milletvekilini oylamadan düşüren Mazari, Elahi'nin 176 oy elde ettiğini belirtmişti. Buna karşılık Hamza Şerif'in 179 oyu olduğunu dile getiren Mazari, PML-N adayı Şerif'in Pencap Başbakanı seçildiğini duyurmuştu.
Meclis'te 10 sandalyeye sahip ve Elahi'nin de üyesi olduğu PML-Q'nun lideri Çaudri Şucaat Hüseyin'in hiçbir adayı parti olarak desteklemeyeceklerini açıklaması, sonucun Hamza Şerif lehine dönmesine yol açmıştı.
Yaşanan bu gelişmenin ardından PTI, Pencap Meclis Başkan Yardımcısı Dost Muhammed Mazari'nin kararını "Anayasaya aykırı ve yasa dışı" olarak nitelemiş ve mahkemeye başvurmuştu.
Imran Han - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2022
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3 Temmuz, 03:09

'Yargı darbesi' suçlaması

Anayasa Mahkemesi, Pencap'taki seçimde Başbakan Şahbaz Şerif'in oğlu Hamza Şerif'in eyalet başbakanlığını iptal ederek, eski Başbakan İmran Han'ın desteklediği Parvez Elahi'nin Pencap Başbakanı olduğunu açıklamıştı.
Koalisyon hükümeti yaptığı açıklamada, Pencap başbakanlık seçiminde eski Başbakan Han’ın desteklediği aday lehine karar veren Anayasa Mahkemesine “yargı darbesi” suçlamasında bulunmuştu.
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