https://tr.sputniknews.com/20220728/peskov-tum-ukrayna-neo-nazi-egilimlerinden-kurtarilmali-1059234924.html
Peskov: Tüm Ukrayna, neo-Nazi eğilimlerinden kurtarılmalı
Peskov: Tüm Ukrayna, neo-Nazi eğilimlerinden kurtarılmalı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tüm Ukrayna'nın neo-Nazi eğilimlerinden kurtarılması gerektiğini söyledi. 28.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-28T13:48+0300
2022-07-28T13:48+0300
2022-07-28T13:48+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
nazi
kuzey akım
donetsk halk cumhuriyeti
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/06/1058379170_0:0:3337:1878_1920x0_80_0_0_8667968b7681f7f9f829fe3eb03ba7b3.jpg
Günlük basın toplantısı düzenleyen Peskov'a Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin'in Kiev, Odessa, Harkov gibi Rus kentlerinin özgürleştirilmesinin vaktinin geldiği yönündeki açıklaması anımsatıldı.Bunun karşısında Peskov, "Ukrayna'nın neo-Nazi eğilimlerinin tüm olası tezahürlerinden bütünüyle kurtarılması gerektiği görüşünü destekliyoruz, buna ihtiyaç var. Lugansk (LHC) ve Donetsk Halk Cumhuriyetlerindeki halkların korunması için özel askeri harekat çerçevesinde alınan önlemler de dahil gereken önlemler alınmalıdır" dedi.Telegram hesabından açıklama yapan Puşilin, "Bugün Kiev, Çernigov, Poltava, Odessa, Dnepropetrovsk, Harkov, Zaporojya, Lutsk gibi Ruslar tarafından kurulan Rus kentlerini özgürleştirmenin vakti geldi" ifadelerini kullanmıştı.'DHC ve LHC'nin Rusya'ya katılımı halkın vereceği karar'Sözcü, DHC ve LHC'nin sınbaharda Rusya topraklarına dahil olabileceğine dair haberlerin gündeme getirilmesi üzerine, bunun DHC ve LHC halklarının vereceği bir karar olduğunun altını çizdi.Peskov, özel askeri harekat sırasında Rus ordusunun verdiği can kaybıyla ilgili ABD basınında yer alan haberlerin yalan olduğunu vurguladı.'Kuzey Akım'ın onarılan türbininin en kısa sürede monte edileceğini umuyoruz'Peskov, Kanada'da onarılan Kuzey Akım doğalgaz boru hattına ait türbinin Siemens şirketi tarafından en kısa sürede Portovaya istasyonuna getirilerek montajının yapılacağını umduklarını belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20220712/lukasenko-bati-belarus-ve-ukrayna-ustunden-rusyaya-saldirmanin-planini-yapiyor-1058637857.html
rusya
ukrayna
donetsk halk cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/06/1058379170_606:0:3337:2048_1920x0_80_0_0_fd3b14e3fd9b0368ec69c76c6446d128.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, ukrayna, nazi, kuzey akım, donetsk halk cumhuriyeti
Peskov: Tüm Ukrayna, neo-Nazi eğilimlerinden kurtarılmalı
Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tüm Ukrayna'nın neo-Nazi eğilimlerinden kurtarılması gerektiğini söyledi.
Günlük basın toplantısı düzenleyen Peskov'a Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin'in Kiev, Odessa, Harkov gibi Rus kentlerinin özgürleştirilmesinin vaktinin geldiği yönündeki açıklaması anımsatıldı.
Bunun karşısında Peskov, "Ukrayna'nın neo-Nazi eğilimlerinin tüm olası tezahürlerinden bütünüyle kurtarılması gerektiği görüşünü destekliyoruz, buna ihtiyaç var. Lugansk (LHC) ve Donetsk Halk Cumhuriyetlerindeki halkların korunması için özel askeri harekat çerçevesinde alınan önlemler de dahil gereken önlemler alınmalıdır" dedi.
Telegram hesabından açıklama yapan Puşilin, "Bugün Kiev, Çernigov, Poltava, Odessa, Dnepropetrovsk, Harkov, Zaporojya, Lutsk gibi Ruslar tarafından kurulan Rus kentlerini özgürleştirmenin vakti geldi" ifadelerini kullanmıştı.
'DHC ve LHC'nin Rusya'ya katılımı halkın vereceği karar'
Sözcü, DHC ve LHC'nin sınbaharda Rusya topraklarına dahil olabileceğine dair haberlerin gündeme getirilmesi üzerine, bunun DHC ve LHC halklarının vereceği bir karar olduğunun altını çizdi.
Peskov, özel askeri harekat sırasında Rus ordusunun verdiği can kaybıyla ilgili ABD basınında yer alan haberlerin yalan olduğunu vurguladı.
'Kuzey Akım'ın onarılan türbininin en kısa sürede monte edileceğini umuyoruz'
Peskov, Kanada'da onarılan Kuzey Akım doğalgaz boru hattına ait türbinin Siemens şirketi tarafından en kısa sürede Portovaya istasyonuna getirilerek montajının yapılacağını umduklarını belirtti.