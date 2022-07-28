https://tr.sputniknews.com/20220728/peskov-tum-ukrayna-neo-nazi-egilimlerinden-kurtarilmali-1059234924.html

Peskov: Tüm Ukrayna, neo-Nazi eğilimlerinden kurtarılmalı

Peskov: Tüm Ukrayna, neo-Nazi eğilimlerinden kurtarılmalı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tüm Ukrayna'nın neo-Nazi eğilimlerinden kurtarılması gerektiğini söyledi. 28.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-28T13:48+0300

2022-07-28T13:48+0300

2022-07-28T13:48+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

nazi

kuzey akım

donetsk halk cumhuriyeti

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Günlük basın toplantısı düzenleyen Peskov'a Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin'in Kiev, Odessa, Harkov gibi Rus kentlerinin özgürleştirilmesinin vaktinin geldiği yönündeki açıklaması anımsatıldı.Bunun karşısında Peskov, "Ukrayna'nın neo-Nazi eğilimlerinin tüm olası tezahürlerinden bütünüyle kurtarılması gerektiği görüşünü destekliyoruz, buna ihtiyaç var. Lugansk (LHC) ve Donetsk Halk Cumhuriyetlerindeki halkların korunması için özel askeri harekat çerçevesinde alınan önlemler de dahil gereken önlemler alınmalıdır" dedi.Telegram hesabından açıklama yapan Puşilin, "Bugün Kiev, Çernigov, Poltava, Odessa, Dnepropetrovsk, Harkov, Zaporojya, Lutsk gibi Ruslar tarafından kurulan Rus kentlerini özgürleştirmenin vakti geldi" ifadelerini kullanmıştı.'DHC ve LHC'nin Rusya'ya katılımı halkın vereceği karar'Sözcü, DHC ve LHC'nin sınbaharda Rusya topraklarına dahil olabileceğine dair haberlerin gündeme getirilmesi üzerine, bunun DHC ve LHC halklarının vereceği bir karar olduğunun altını çizdi.Peskov, özel askeri harekat sırasında Rus ordusunun verdiği can kaybıyla ilgili ABD basınında yer alan haberlerin yalan olduğunu vurguladı.'Kuzey Akım'ın onarılan türbininin en kısa sürede monte edileceğini umuyoruz'Peskov, Kanada'da onarılan Kuzey Akım doğalgaz boru hattına ait türbinin Siemens şirketi tarafından en kısa sürede Portovaya istasyonuna getirilerek montajının yapılacağını umduklarını belirtti.

https://tr.sputniknews.com/20220712/lukasenko-bati-belarus-ve-ukrayna-ustunden-rusyaya-saldirmanin-planini-yapiyor-1058637857.html

rusya

ukrayna

donetsk halk cumhuriyeti

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rusya, ukrayna, nazi, kuzey akım, donetsk halk cumhuriyeti