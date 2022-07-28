https://tr.sputniknews.com/20220728/pkkkcknin-ust-duzey-yoneticisi-mit-operasyonuyla-etkisiz-hale-getirildi-1059226435.html
PKK/KCK'nın üst düzey yöneticisi MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
PKK/KCK'nın üst düzey yöneticisi MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
MİT, PKK/KCK'nın üst düzey yöneticisini Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi. 28.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-28T10:56+0300
2022-07-28T10:56+0300
2022-07-28T10:56+0300
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK'nın yürütme konseyi üyesi "Berivan Zilan" kod adlı Hatice Hezer'i, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, PKK'ya 1991 yılında katılan Hezer'in örgütsel faaliyetine Irak'ın kuzeyinde hız verdiği tespit edildi.MİT tarafından konumu belirlenen Hezer, Süleymaniye'de düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.Operasyona katılan ekip, daha sonra salimen Türkiye'ye döndü.HDP'li eski milletvekilinin ablasıHatice Hezer, 2004 yılında PKK/KCK'nın kadın örgütlenmesi PJA (PJAK) Ermenistan sorumlusu oldu. 2008 yılında HPG'nin, 2011 yılında örgütün Mahmur kampı sorumluları arasında yer alan Hezer, 2017 yılında örgütün Suriye PJAK sorumlusu olarak faaliyetlerini sürdürdü.Eski HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün ablası olduğu öğrenilen Hezer'in erkek kardeşinin de 1998'de güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada etkisiz hale getirildiği öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220724/pkknin-ust-duzey-yoneticisi-mit-operasyonuyla-etkisiz-hale-getirildi-1059070353.html
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PKK/KCK'nın üst düzey yöneticisi MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
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MİT, PKK/KCK'nın üst düzey yöneticisini Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK'nın yürütme konseyi üyesi "Berivan Zilan" kod adlı Hatice Hezer'i, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, PKK'ya 1991 yılında katılan Hezer'in örgütsel faaliyetine Irak'ın kuzeyinde hız verdiği tespit edildi.
MİT tarafından konumu belirlenen Hezer, Süleymaniye'de düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.
Operasyona katılan ekip, daha sonra salimen Türkiye'ye döndü.
HDP'li eski milletvekilinin ablası
Hatice Hezer, 2004 yılında PKK/KCK'nın kadın örgütlenmesi PJA (PJAK) Ermenistan sorumlusu oldu. 2008 yılında HPG'nin, 2011 yılında örgütün Mahmur kampı sorumluları arasında yer alan Hezer, 2017 yılında örgütün Suriye PJAK sorumlusu olarak faaliyetlerini sürdürdü.
Eski HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün ablası olduğu öğrenilen Hezer'in erkek kardeşinin de 1998'de güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada etkisiz hale getirildiği öğrenildi.