https://tr.sputniknews.com/20220728/rick-and-morty-geri-donuyor-yeni-sezon-4-eylulde-1059235788.html
Rick and Morty geri dönüyor: Yeni sezon 4 Eylül'de
Rick and Morty geri dönüyor: Yeni sezon 4 Eylül'de
Çizgi dizi Rick and Morty'nin altıncı sezonu 4 Eylül'de izleyicilerle buluşacak. 28.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-28T14:12+0300
2022-07-28T14:12+0300
2022-07-28T14:39+0300
rick and morty
adult swim
yaşam
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Dan Harmon ve Justin Roiland tarafından yaratılan Rick and Morty'nin altıncı sezonunun çıkış tarihi için resmi açıklama geldi. Adult Swim, yeni sezonun ilk bölümünün 4 Eylül 2022'de yayınlanacağını duyurdu.Çizgi dizi, bilim insanı Rick ve onun torunu Morty’nin maceralarını konu alıyor. Dizinin seslendirme kadrosunda Justin Roiland, Chris Parnell, Spencer Grammer, Sarah Chalke, Kari Wahlgren, Dan Harmon, Maurice LaMarche ve Tom Kenny gibi isimler yer alıyor.Beşinci sezon finalini 5 Eylül 2021 tarihinde yapan Rick and Morty, yayın hayatına 2013 yılında başladı. Dizi, 9 yılda 5 sezon ve 52 bölüm yayınladı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
rick and morty, adult swim
Rick and Morty geri dönüyor: Yeni sezon 4 Eylül'de
14:12 28.07.2022 (güncellendi: 14:39 28.07.2022) Abone ol
Çizgi dizi Rick and Morty'nin altıncı sezonu 4 Eylül'de izleyicilerle buluşacak.
Dan Harmon ve Justin Roiland tarafından yaratılan Rick and Morty'nin altıncı sezonunun çıkış tarihi için resmi açıklama geldi. Adult Swim, yeni sezonun ilk bölümünün 4 Eylül 2022'de yayınlanacağını duyurdu.
Çizgi dizi, bilim insanı Rick ve onun torunu Morty’nin maceralarını konu alıyor. Dizinin seslendirme kadrosunda Justin Roiland, Chris Parnell, Spencer Grammer, Sarah Chalke, Kari Wahlgren, Dan Harmon, Maurice LaMarche ve Tom Kenny gibi isimler yer alıyor.
Beşinci sezon finalini 5 Eylül 2021 tarihinde yapan Rick and Morty, yayın hayatına 2013 yılında başladı. Dizi, 9 yılda 5 sezon ve 52 bölüm yayınladı.