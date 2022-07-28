https://tr.sputniknews.com/20220728/rus-buyukelci-moskova-istemesi-halinde-sofyaya-gaz-tedarikini-yeniden-baslatmaya-hazir-1059249336.html
Rus Büyükelçi: Moskova, istemesi halinde Sofya'ya gaz tedarikini yeniden başlatmaya hazır
Rus Büyükelçi: Moskova, istemesi halinde Sofya'ya gaz tedarikini yeniden başlatmaya hazır
Rusya'nın Sofya Büyükelçisi Eleonora Mitrofanova, Moskova’nın, istemesi halinde Sofya'ya gaz tedarikini yeniden başlatmaya hazır olduğunu, Rus enerji şirketi... 28.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-28T20:46+0300
2022-07-28T20:46+0300
2022-07-28T20:50+0300
bulgaristan
dünya
moskova
gazprom
doğalgaz
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Rusya'nın Sofya Büyükelçisi Mitrofanova, Moskova'nın, Sofya'ya gaz tedarikini yeniden başlatmaya hazır olduğunu söyledi.Rossiya 24 televizyonunun yayınında Bulgargaz şirketinin Rus gazının tedariki ile ilgili faaliyetlerini ele alan özel komisyonun raporunu değerlendiren Mitrofanova, Rusya’nın Bulgaristan’a gaz tedarikini yeniden başlatmaya hazır olduğuna işaret etti.Mitrofanova, “Anlaşma bu yılın sonuna kadar geçerli. Bu nedenle, Bulgar tarafının Gazprom'un talep ettiği plana göre ödeme yapmaya karar verdiği her an tedarik yeniden başlayacak. Bence her şey mümkün, her şey sadece siyasi iradeye ve ciddi bir pragmatizm payına bağlı” diye konuştu.Rus diplomat, “Hayatta iyimser bir insan olarak, henüz bu konuda büyük sinyaller almamış olsak da pragmatizmin galip geleceğine dair umudum var” ifadelerini kullandı.
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bulgaristan, moskova, gazprom, doğalgaz
Rus Büyükelçi: Moskova, istemesi halinde Sofya'ya gaz tedarikini yeniden başlatmaya hazır
20:46 28.07.2022 (güncellendi: 20:50 28.07.2022) Abone ol
Rusya'nın Sofya Büyükelçisi Eleonora Mitrofanova, Moskova’nın, istemesi halinde Sofya'ya gaz tedarikini yeniden başlatmaya hazır olduğunu, Rus enerji şirketi Gazprom ile kontratın hala yürürlükte olduğunu belirtti.
Rusya'nın Sofya Büyükelçisi Mitrofanova, Moskova'nın, Sofya'ya gaz tedarikini yeniden başlatmaya hazır olduğunu söyledi.
Rossiya 24 televizyonunun yayınında Bulgargaz şirketinin Rus gazının tedariki ile ilgili faaliyetlerini ele alan özel komisyonun raporunu değerlendiren Mitrofanova, Rusya’nın Bulgaristan’a gaz tedarikini yeniden başlatmaya hazır olduğuna işaret etti.
Mitrofanova, “Anlaşma bu yılın sonuna kadar geçerli. Bu nedenle, Bulgar tarafının Gazprom'un talep ettiği plana göre ödeme yapmaya karar verdiği her an tedarik yeniden başlayacak. Bence her şey mümkün, her şey sadece siyasi iradeye ve ciddi bir pragmatizm payına bağlı” diye konuştu.
Rus diplomat, “Hayatta iyimser bir insan olarak, henüz bu konuda büyük sinyaller almamış olsak da pragmatizmin galip geleceğine dair umudum var” ifadelerini kullandı.