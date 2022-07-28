https://tr.sputniknews.com/20220728/rus-disisleri-lavrov-musait-oldugunda-blinken-ile-gorusme-talebine-dikkat-ayiracak-1059252727.html
Rus Dışişleri: Lavrov, müsait olduğunda Blinken ile görüşme talebine dikkat ayıracak
Rus Dışişleri: Lavrov, müsait olduğunda Blinken ile görüşme talebine dikkat ayıracak
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, ABD’li mevkidaşı Antony Blinken’in görüşme talebini müsait olduğunda değerlendireceği belirtildi. 28.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-28T22:38+0300
2022-07-28T22:38+0300
2022-07-28T22:38+0300
dünya
sergey lavrov
antony blinken
görüşme
rusya
abd
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1052988735_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_fd754dbe85eb611cfa50b2a983c70271.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’in talebi üzerine, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, Blinken ve Lavrov arasında olası görüşmeyle ilgili açıklamasını değerlendirdi.Zaharova, “Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, müsait olduğunda bu talebe dikkat ayıracak. Halihazırda uluslararası temaslar programı gerçek işlerle dolu. Bunlar, Taşkent’teki ŞİÖ Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı, ikili görüşmeler” ifadesini kullandı.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1052988735_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_81cb77a66284645145eb9770e50862e2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sergey lavrov, antony blinken, görüşme, rusya, abd
Rus Dışişleri: Lavrov, müsait olduğunda Blinken ile görüşme talebine dikkat ayıracak
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, ABD’li mevkidaşı Antony Blinken’in görüşme talebini müsait olduğunda değerlendireceği belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’in talebi üzerine, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, Blinken ve Lavrov arasında olası görüşmeyle ilgili açıklamasını değerlendirdi.
Zaharova, “Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, müsait olduğunda bu talebe dikkat ayıracak. Halihazırda uluslararası temaslar programı gerçek işlerle dolu. Bunlar, Taşkent’teki ŞİÖ Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı, ikili görüşmeler” ifadesini kullandı.