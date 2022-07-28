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https://tr.sputniknews.com/20220728/rus-disisleri-lavrov-musait-oldugunda-blinken-ile-gorusme-talebine-dikkat-ayiracak-1059252727.html
Rus Dışişleri: Lavrov, müsait olduğunda Blinken ile görüşme talebine dikkat ayıracak
Rus Dışişleri: Lavrov, müsait olduğunda Blinken ile görüşme talebine dikkat ayıracak
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, ABD’li mevkidaşı Antony Blinken’in görüşme talebini müsait olduğunda değerlendireceği belirtildi. 28.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-28T22:38+0300
2022-07-28T22:38+0300
dünya
sergey lavrov
antony blinken
görüşme
rusya
abd
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’in talebi üzerine, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, Blinken ve Lavrov arasında olası görüşmeyle ilgili açıklamasını değerlendirdi.Zaharova, “Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, müsait olduğunda bu talebe dikkat ayıracak. Halihazırda uluslararası temaslar programı gerçek işlerle dolu. Bunlar, Taşkent’teki ŞİÖ Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı, ikili görüşmeler” ifadesini kullandı.
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sergey lavrov, antony blinken, görüşme, rusya, abd

Rus Dışişleri: Lavrov, müsait olduğunda Blinken ile görüşme talebine dikkat ayıracak

22:38 28.07.2022
© REUTERS / RUSSIAN FOREIGN MINISTRYABD ve Rusya Dışişleri Bakanları Antony Blinken ile Sergey Lavrov'un Cenevre görüşmesinden pozlar
ABD ve Rusya Dışişleri Bakanları Antony Blinken ile Sergey Lavrov'un Cenevre görüşmesinden pozlar - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2022
© REUTERS / RUSSIAN FOREIGN MINISTRY
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, ABD’li mevkidaşı Antony Blinken’in görüşme talebini müsait olduğunda değerlendireceği belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’in talebi üzerine, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, Blinken ve Lavrov arasında olası görüşmeyle ilgili açıklamasını değerlendirdi.
Zaharova, “Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, müsait olduğunda bu talebe dikkat ayıracak. Halihazırda uluslararası temaslar programı gerçek işlerle dolu. Bunlar, Taşkent’teki ŞİÖ Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı, ikili görüşmeler” ifadesini kullandı.
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