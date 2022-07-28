https://tr.sputniknews.com/20220728/rusya-ekonomisi-yillik-bazda-yuzde-49-kuculdu-1059216855.html

Rusya ekonomisi yıllık bazda yüzde 4.9 küçüldü

Rusya ekonomisi yıllık bazda yüzde 4.9 küçüldü

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, ülkedeki ekonomik küçülmenin yıllık bazda yüzde 4.9 oranında hızlandığını belirtti. 28.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-28T00:11+0300

2022-07-28T00:11+0300

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ekonomi

rusya

ekonomi

küçülme

düşüş

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Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’nın ‘Rus ekonomisindeki genel durum’ başlıklı raporunda, ekonominin bu yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.9 küçüldüğü ifade edildi. Bu yılık ilk yarısındaki küçülmenin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0.5 olarak gerçekleştiği belirtildi.Raporun metninde, “Haziran ayında, madencilik sektöründeki göstergelerin iyileşmesi ve tarımda olumlu eğiliminin devam etmesi ekonomik etkinliği destekledi” ifadesine yer verildi.Petrol üretiminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.7 artış yaşandığı ifade edilirken tarım alanındaki yükselişin haziran ayında da devam ettiği, yıllık bazda yüzde 2.1 büyüme kaydedildiği aktarıldı.

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