https://tr.sputniknews.com/20220728/rusya-etiyopya-ile-ticarette-ulusal-paraya-gecis-konusunda-ilerleme-var-1059246020.html

Rusya: Etiyopya ile ticarette ulusal paraya geçiş konusunda ilerleme var

Rusya: Etiyopya ile ticarette ulusal paraya geçiş konusunda ilerleme var

Rusya’nın Etiyopya Büyükelçisi Yevgeniy Terekhin, Rusya ve Etiyopya arasında ticaretin ulusal para üzerinden yapılması konusunda ilerleme kaydedildiğini... 28.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-28T18:07+0300

2022-07-28T18:07+0300

2022-07-28T18:07+0300

dünya

para

rusya

etiyopya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104223/85/1042238563_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_484f6277a0daed513508738f30a23115.jpg

Rusya’nın Etiyopya Büyükelçisi Terekhin, Rusya ve Etiyopya’nın ticaretin ulusal para üzerinden yapılması konusunda ilerleme olduğunu belirtti.Terekhin, Rossiya 24 televizyonuna açıklamasında, “Karşılıklı ticarette ulusal paranın kullanılması dahil çözüm yollarını arıyoruz. Ödemelerin ve banka işlemlerinin yapılması için diğer seçenekleri de araştırıyoruz” ifadesini kullandı.Rus diplomat, “Evet, elbette, her zaman her şey yolunda gitmez. Ama eminim, her şeyi atlayacağız” dedi.

rusya

etiyopya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

para, rusya, etiyopya