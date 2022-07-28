https://tr.sputniknews.com/20220728/rusya-etiyopya-ile-ticarette-ulusal-paraya-gecis-konusunda-ilerleme-var-1059246020.html
Rusya: Etiyopya ile ticarette ulusal paraya geçiş konusunda ilerleme var
Rusya: Etiyopya ile ticarette ulusal paraya geçiş konusunda ilerleme var
Rusya’nın Etiyopya Büyükelçisi Yevgeniy Terekhin, Rusya ve Etiyopya arasında ticaretin ulusal para üzerinden yapılması konusunda ilerleme kaydedildiğini... 28.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-28T18:07+0300
2022-07-28T18:07+0300
2022-07-28T18:07+0300
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Rusya’nın Etiyopya Büyükelçisi Terekhin, Rusya ve Etiyopya’nın ticaretin ulusal para üzerinden yapılması konusunda ilerleme olduğunu belirtti.Terekhin, Rossiya 24 televizyonuna açıklamasında, “Karşılıklı ticarette ulusal paranın kullanılması dahil çözüm yollarını arıyoruz. Ödemelerin ve banka işlemlerinin yapılması için diğer seçenekleri de araştırıyoruz” ifadesini kullandı.Rus diplomat, “Evet, elbette, her zaman her şey yolunda gitmez. Ama eminim, her şeyi atlayacağız” dedi.
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para, rusya, etiyopya
Rusya: Etiyopya ile ticarette ulusal paraya geçiş konusunda ilerleme var
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Rusya’nın Etiyopya Büyükelçisi Yevgeniy Terekhin, Rusya ve Etiyopya arasında ticaretin ulusal para üzerinden yapılması konusunda ilerleme kaydedildiğini bildirdi.
Rusya’nın Etiyopya Büyükelçisi Terekhin, Rusya ve Etiyopya’nın ticaretin ulusal para üzerinden yapılması konusunda ilerleme olduğunu belirtti.
Terekhin, Rossiya 24 televizyonuna açıklamasında, “Karşılıklı ticarette ulusal paranın kullanılması dahil çözüm yollarını arıyoruz. Ödemelerin ve banka işlemlerinin yapılması için diğer seçenekleri de araştırıyoruz” ifadesini kullandı.
Rus diplomat, “Evet, elbette, her zaman her şey yolunda gitmez. Ama eminim, her şeyi atlayacağız” dedi.