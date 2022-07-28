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Rusya'da Spotify'a 500 bin ruble ceza kesildi
Rusya'da Spotify'a 500 bin ruble ceza kesildi
Moskova'da Taganskiy Sulh Mahkemesi, Rusya topraklarında yaşayan Rusların verilerini yerelleştirmeyi reddeden İsveçli Spotify şirketine 500 ruble ceza verdi. 28.07.2022, Sputnik Türkiye
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Rusya vatandaşlarının kişisel verilerini Rusya topraklarında kurulmuş bir veri tabanıyla kaydetme, sistematik hale getirme, biriktirme, saklama konusunda Rus mevzuatında yer alan yükümlülüklerini yerine getirmeyen Spotify şirketi, Taganskiy Sulh Mahkemesi tarafından suçlu bulundu.Kişisel verilerin depolanması konusunda Rusya'da ilk kez cezaya çarptırılan Spotify, 500 bin ruble tutarında ceza ödeyecek.Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) verilerine göre bugün itibarıyla yaklaşık 600 yabancı şirketin Rusya temsilciliği Rus kullanıcıların verilerini depolamak için yerelde veri tabanı kurdu. 2016 yılında LinkedIn sitesi, bu yükümlülüğünü ihlal ettiği için Rusya'da erişime kapatılmıştı.
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Rusya'da Spotify'a 500 bin ruble ceza kesildi

18:26 28.07.2022
© REUTERS / Dado RuvicSpotify
Spotify - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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Moskova'da Taganskiy Sulh Mahkemesi, Rusya topraklarında yaşayan Rusların verilerini yerelleştirmeyi reddeden İsveçli Spotify şirketine 500 ruble ceza verdi.
Rusya vatandaşlarının kişisel verilerini Rusya topraklarında kurulmuş bir veri tabanıyla kaydetme, sistematik hale getirme, biriktirme, saklama konusunda Rus mevzuatında yer alan yükümlülüklerini yerine getirmeyen Spotify şirketi, Taganskiy Sulh Mahkemesi tarafından suçlu bulundu.

Kişisel verilerin depolanması konusunda Rusya'da ilk kez cezaya çarptırılan Spotify, 500 bin ruble tutarında ceza ödeyecek.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) verilerine göre bugün itibarıyla yaklaşık 600 yabancı şirketin Rusya temsilciliği Rus kullanıcıların verilerini depolamak için yerelde veri tabanı kurdu.

2016 yılında LinkedIn sitesi, bu yükümlülüğünü ihlal ettiği için Rusya'da erişime kapatılmıştı.
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