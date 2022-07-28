https://tr.sputniknews.com/20220728/somalide-2-bombali-saldiri-olu-sayisi-20ye-cikti-1059221502.html
Somali'de 2 bombalı saldırı: Ölü sayısı 20'ye çıktı
Somali'de 2 bombalı saldırı: Ölü sayısı 20'ye çıktı
Somali'nin Aşağı Şabel bölgesinde düzenlenen iki bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi. 28.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-28T04:00+0300
2022-07-28T04:00+0300
2022-07-28T04:00+0300
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Somalili yetkililer tarafından yapılan açıklamada, hükümet görevlilerini hedef alan intihar saldırısında Merka Belediye Başkanı Abdullahi Ali Wafow'un da aralarında olduğu ölülerin sayısının 13'e çıktığını belirtildi.Yetkililer, saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığını ve tedavi altına alındığını ifade etti.Afgooye kentinde bulunan işlek hayvan pazarındaki patlamada da yaşamını yitirenlerin sayısı 7'ye çıktı, 14 kişi yaralandı.Terör örgütü Eş-Şebab, Merka'da düzenlenen intihar saldırısını üstlendi.
https://tr.sputniknews.com/20220525/afganistanda-pes-pese-duzenlenen-bombali-saldirilarda-14-kisi-oldu-1056678721.html
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somali, saldırı, bombalı saldırı, ölü, ölü sayısı
Somali'de 2 bombalı saldırı: Ölü sayısı 20'ye çıktı
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Somali'nin Aşağı Şabel bölgesinde düzenlenen iki bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi.
Somalili yetkililer tarafından yapılan açıklamada, hükümet görevlilerini hedef alan intihar saldırısında Merka Belediye Başkanı Abdullahi Ali Wafow'un da aralarında olduğu ölülerin sayısının 13'e çıktığını belirtildi.
Yetkililer, saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığını ve tedavi altına alındığını ifade etti.
Afgooye kentinde bulunan işlek hayvan pazarındaki patlamada da yaşamını yitirenlerin sayısı 7'ye çıktı, 14 kişi yaralandı.
Terör örgütü Eş-Şebab, Merka'da düzenlenen intihar saldırısını üstlendi.