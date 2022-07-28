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Taşan kanalizasyon denize aktı, halk plajı kapandı
Taşan kanalizasyon denize aktı, halk plajı kapandı
Zonguldak'ın en çok tercih edilen plajlarından Kapuz Plajı girişinde bulunan atık su hattı üzerinde meydana gelen tıkanıklık nedeniyle taşan kanalizasyon plaja... 28.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-28T10:43+0300
2022-07-28T10:43+0300
türkiye
zonguldak
halk plajı
kanalizasyon
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Zonguldak Belediyesine ait Kapuz Plajı girişinde bulunan atık su hattı üzerinde meydana gelen tıkanıklık nedeniyle taşan kanalizasyon Kapuz Plajı'na aktı. Belediye ekipleri plajı temizlik için çalışmaları yaptı. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından alınan numune incelenerek çıkacak sonuca göre karar verilecek. Zonguldak Belediyesi tedbir olarak Kapuz Plajı'nı Perşembe ve Cuma günü olmak üzere 2 gün kapattı.Kapuz Plaj Tesisleri'nin tedbir amaçlı olarak Perşembe ve Cuma günleri kapalı olacağını ifade eden Kapuz Plajı Sosyal Tesis Müdürü Korkmaz Kartal, “Bugün öğleden sonra dereden gelen akıntı sonrası hemen bölgede suyun ne olduğuna dair bir çevirme yaptık. Suyun kanalizasyon mu ya da başka bir şey mi olduğunu anlamak için. Daha durumu ilgili olan amirlerimize haber verdik. Ekipler hemen gelerek arızayı giderdi ama halk sağlığını önemsediğimizden dolayı önlem alma durumundaydık. İlgili makamdan aldığımız bilgilerle Perşembe ve Cuma günü kapatmayı uygun gördük. Kapalı olduğu süreçte tesise ve deniz giriş yasak olacaktır” şeklinde konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20210808/istanbulda-caddebostan-halk-plajinda-pazar-yogunlugu-yasandi-1045194931.html
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zonguldak, halk plajı, kanalizasyon

Taşan kanalizasyon denize aktı, halk plajı kapandı

10:43 28.07.2022
© İHA / SERTAÇ ÖZDEMİRTaşan kanalizasyon denize aktı, halk plajı kapandı
Taşan kanalizasyon denize aktı, halk plajı kapandı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2022
© İHA / SERTAÇ ÖZDEMİR
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Zonguldak'ın en çok tercih edilen plajlarından Kapuz Plajı girişinde bulunan atık su hattı üzerinde meydana gelen tıkanıklık nedeniyle taşan kanalizasyon plaja aktı. Denizden alınan numune sonrası Kapuz Plajı tedbir amaçlı 2 gün kapatıldı.
Zonguldak Belediyesine ait Kapuz Plajı girişinde bulunan atık su hattı üzerinde meydana gelen tıkanıklık nedeniyle taşan kanalizasyon Kapuz Plajı'na aktı. Belediye ekipleri plajı temizlik için çalışmaları yaptı. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından alınan numune incelenerek çıkacak sonuca göre karar verilecek. Zonguldak Belediyesi tedbir olarak Kapuz Plajı'nı Perşembe ve Cuma günü olmak üzere 2 gün kapattı.

Kapuz Plaj Tesisleri'nin tedbir amaçlı olarak Perşembe ve Cuma günleri kapalı olacağını ifade eden Kapuz Plajı Sosyal Tesis Müdürü Korkmaz Kartal, “Bugün öğleden sonra dereden gelen akıntı sonrası hemen bölgede suyun ne olduğuna dair bir çevirme yaptık. Suyun kanalizasyon mu ya da başka bir şey mi olduğunu anlamak için. Daha durumu ilgili olan amirlerimize haber verdik. Ekipler hemen gelerek arızayı giderdi ama halk sağlığını önemsediğimizden dolayı önlem alma durumundaydık. İlgili makamdan aldığımız bilgilerle Perşembe ve Cuma günü kapatmayı uygun gördük. Kapalı olduğu süreçte tesise ve deniz giriş yasak olacaktır” şeklinde konuştu.
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