https://tr.sputniknews.com/20220728/tasan-kanalizasyon-denize-akti-halk-plaji-kapandi-1059226254.html

Taşan kanalizasyon denize aktı, halk plajı kapandı

Taşan kanalizasyon denize aktı, halk plajı kapandı

Zonguldak'ın en çok tercih edilen plajlarından Kapuz Plajı girişinde bulunan atık su hattı üzerinde meydana gelen tıkanıklık nedeniyle taşan kanalizasyon plaja... 28.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-28T10:43+0300

2022-07-28T10:43+0300

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türkiye

zonguldak

halk plajı

kanalizasyon

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Zonguldak Belediyesine ait Kapuz Plajı girişinde bulunan atık su hattı üzerinde meydana gelen tıkanıklık nedeniyle taşan kanalizasyon Kapuz Plajı'na aktı. Belediye ekipleri plajı temizlik için çalışmaları yaptı. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından alınan numune incelenerek çıkacak sonuca göre karar verilecek. Zonguldak Belediyesi tedbir olarak Kapuz Plajı'nı Perşembe ve Cuma günü olmak üzere 2 gün kapattı.Kapuz Plaj Tesisleri'nin tedbir amaçlı olarak Perşembe ve Cuma günleri kapalı olacağını ifade eden Kapuz Plajı Sosyal Tesis Müdürü Korkmaz Kartal, “Bugün öğleden sonra dereden gelen akıntı sonrası hemen bölgede suyun ne olduğuna dair bir çevirme yaptık. Suyun kanalizasyon mu ya da başka bir şey mi olduğunu anlamak için. Daha durumu ilgili olan amirlerimize haber verdik. Ekipler hemen gelerek arızayı giderdi ama halk sağlığını önemsediğimizden dolayı önlem alma durumundaydık. İlgili makamdan aldığımız bilgilerle Perşembe ve Cuma günü kapatmayı uygun gördük. Kapalı olduğu süreçte tesise ve deniz giriş yasak olacaktır” şeklinde konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20210808/istanbulda-caddebostan-halk-plajinda-pazar-yogunlugu-yasandi-1045194931.html

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zonguldak, halk plajı, kanalizasyon