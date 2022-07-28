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TEM'de kamyon otomobilin üzerine devrildi: Sürücü toprak altında kaldı
TEM'de kamyon otomobilin üzerine devrildi: Sürücü toprak altında kaldı
İstanbul'da Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda hafriyat yüklü kamyon, otomobilin üzerine devrildi. Toprak altında kalan otomobildeki sürücü yaralı olarak kurtarıldı. 28.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-28T11:08+0300
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türkiye
türkiye
istanbul
trafik kazası
hafriyat
hafriyat kamyonu
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Büyükçekmece'de otomobilin üstüne hafriyat dolu kamyon devrildi.Toprakla kaplanan otomobildeki sürücü bulunduğu yerden çıkamadı. Sürücünün yardımına araçlarını durduran diğer vatandaşlar koştu.Olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü zamanla yarışılarak araçtan sağ olarak kurtarıldı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik yoğunluğu oluştu.Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
https://tr.sputniknews.com/20220726/sanliurfada-trafikte-yol-tartismasi-ambulans-soforunun-burnu-kirildi-1059138454.html
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türkiye, istanbul, trafik kazası, hafriyat, hafriyat kamyonu

TEM'de kamyon otomobilin üzerine devrildi: Sürücü toprak altında kaldı

11:08 28.07.2022
© DHATEM'de kamyon otomobilin üzerine devrildi: Sürücü toprak altında kaldı
TEM'de kamyon otomobilin üzerine devrildi: Sürücü toprak altında kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2022
© DHA
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İstanbul'da Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda hafriyat yüklü kamyon, otomobilin üzerine devrildi. Toprak altında kalan otomobildeki sürücü yaralı olarak kurtarıldı.
Büyükçekmece'de otomobilin üstüne hafriyat dolu kamyon devrildi.
Toprakla kaplanan otomobildeki sürücü bulunduğu yerden çıkamadı. Sürücünün yardımına araçlarını durduran diğer vatandaşlar koştu.
Olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü zamanla yarışılarak araçtan sağ olarak kurtarıldı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik yoğunluğu oluştu.
Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Şanlıurfa'da yeni doğan bir bebeğin naklini yapan ambulans şoförü Abdurahman Yandırıcı, seyir halindeki bir motosiklet sürücüsünü sıkıştırdığı iddiasıyla önü kesildi. Motosiklet sürücüsünün tekme ve yumrukla saldırdığı ambulans şoförünün burnu kırıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2022
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