https://tr.sputniknews.com/20220728/temde-kamyon-otomobilin-uzerine-devrildi-surucu-toprak-altinda-kaldi-1059227073.html
TEM'de kamyon otomobilin üzerine devrildi: Sürücü toprak altında kaldı
TEM'de kamyon otomobilin üzerine devrildi: Sürücü toprak altında kaldı
İstanbul'da Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda hafriyat yüklü kamyon, otomobilin üzerine devrildi. Toprak altında kalan otomobildeki sürücü yaralı olarak kurtarıldı. 28.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-28T11:08+0300
2022-07-28T11:08+0300
2022-07-28T11:08+0300
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istanbul
trafik kazası
hafriyat
hafriyat kamyonu
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Büyükçekmece'de otomobilin üstüne hafriyat dolu kamyon devrildi.Toprakla kaplanan otomobildeki sürücü bulunduğu yerden çıkamadı. Sürücünün yardımına araçlarını durduran diğer vatandaşlar koştu.Olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü zamanla yarışılarak araçtan sağ olarak kurtarıldı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik yoğunluğu oluştu.Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
https://tr.sputniknews.com/20220726/sanliurfada-trafikte-yol-tartismasi-ambulans-soforunun-burnu-kirildi-1059138454.html
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türkiye, istanbul, trafik kazası, hafriyat, hafriyat kamyonu
TEM'de kamyon otomobilin üzerine devrildi: Sürücü toprak altında kaldı
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İstanbul'da Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda hafriyat yüklü kamyon, otomobilin üzerine devrildi. Toprak altında kalan otomobildeki sürücü yaralı olarak kurtarıldı.
Büyükçekmece'de otomobilin üstüne hafriyat dolu kamyon devrildi.
Toprakla kaplanan otomobildeki sürücü bulunduğu yerden çıkamadı. Sürücünün yardımına araçlarını durduran diğer vatandaşlar koştu.
Olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü zamanla yarışılarak araçtan sağ olarak kurtarıldı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik yoğunluğu oluştu.
Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.