https://tr.sputniknews.com/20220728/temde-kamyon-otomobilin-uzerine-devrildi-surucu-toprak-altinda-kaldi-1059227073.html

TEM'de kamyon otomobilin üzerine devrildi: Sürücü toprak altında kaldı

TEM'de kamyon otomobilin üzerine devrildi: Sürücü toprak altında kaldı

İstanbul'da Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda hafriyat yüklü kamyon, otomobilin üzerine devrildi. Toprak altında kalan otomobildeki sürücü yaralı olarak kurtarıldı. 28.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-28T11:08+0300

2022-07-28T11:08+0300

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türkiye

türkiye

istanbul

trafik kazası

hafriyat

hafriyat kamyonu

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Büyükçekmece'de otomobilin üstüne hafriyat dolu kamyon devrildi.Toprakla kaplanan otomobildeki sürücü bulunduğu yerden çıkamadı. Sürücünün yardımına araçlarını durduran diğer vatandaşlar koştu.Olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü zamanla yarışılarak araçtan sağ olarak kurtarıldı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik yoğunluğu oluştu.Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

https://tr.sputniknews.com/20220726/sanliurfada-trafikte-yol-tartismasi-ambulans-soforunun-burnu-kirildi-1059138454.html

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türkiye, istanbul, trafik kazası, hafriyat, hafriyat kamyonu