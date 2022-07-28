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Tunceli Valiliği'nden AK Parti il başkanının karakol ziyaretindeki karşılamaya inceleme
Tunceli Valiliği'nden AK Parti il başkanının karakol ziyaretindeki karşılamaya inceleme
Tunceli Valiliği, AK Parti İl Başkanı Sercan Özaydın'ın jandarma karakolunda 'tören kıtası' ile karşılanması olayıyla ilgili inceleme başlattı. 28.07.2022, Sputnik Türkiye
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ak parti
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AK Parti İl Başkanı Sercan Özaydın, Çemişgezek Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız ile Gedikler Jandarma Karakolu'nu ziyaret etti. Ziyaret sırasında karakoldaki askerlerin, Özaydın'ı tören kıtası ile karşıladığı belirtildi. Tunceli Valiliği, sosyal medyaya da yansıyan görüntülere ilişkin "27 Temmuz 2022 günü basına ve sosyal medya platformlarına yansıyan Çemişgezek ilçemiz Gedikler Jandarma Karakol Komutanlığı ziyareti görüntüleri ile ilgili olarak; konunun tüm yönleriyle araştırılması için valiliğimizce gerekli işlemler başlatılmıştır" açıklaması yaptı.
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ak parti, tunceli, karşılama

Tunceli Valiliği'nden AK Parti il başkanının karakol ziyaretindeki karşılamaya inceleme

11:13 28.07.2022
© DHAAK Parti İl Başkanı Sercan Özaydın
AK Parti İl Başkanı Sercan Özaydın - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2022
© DHA
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Tunceli Valiliği, AK Parti İl Başkanı Sercan Özaydın'ın jandarma karakolunda 'tören kıtası' ile karşılanması olayıyla ilgili inceleme başlattı.
AK Parti İl Başkanı Sercan Özaydın, Çemişgezek Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız ile Gedikler Jandarma Karakolu'nu ziyaret etti. Ziyaret sırasında karakoldaki askerlerin, Özaydın'ı tören kıtası ile karşıladığı belirtildi.
Tunceli Valiliği, sosyal medyaya da yansıyan görüntülere ilişkin "27 Temmuz 2022 günü basına ve sosyal medya platformlarına yansıyan Çemişgezek ilçemiz Gedikler Jandarma Karakol Komutanlığı ziyareti görüntüleri ile ilgili olarak; konunun tüm yönleriyle araştırılması için valiliğimizce gerekli işlemler başlatılmıştır" açıklaması yaptı.
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