https://tr.sputniknews.com/20220728/tunceli-valiliginden-ak-parti-il-baskaninin-karakol-ziyaretindeki-karsilamaya-inceleme-1059227506.html

Tunceli Valiliği'nden AK Parti il başkanının karakol ziyaretindeki karşılamaya inceleme

Tunceli Valiliği'nden AK Parti il başkanının karakol ziyaretindeki karşılamaya inceleme

Tunceli Valiliği, AK Parti İl Başkanı Sercan Özaydın'ın jandarma karakolunda 'tören kıtası' ile karşılanması olayıyla ilgili inceleme başlattı. 28.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-28T11:13+0300

2022-07-28T11:13+0300

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türkiye

ak parti

tunceli

karşılama

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AK Parti İl Başkanı Sercan Özaydın, Çemişgezek Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız ile Gedikler Jandarma Karakolu'nu ziyaret etti. Ziyaret sırasında karakoldaki askerlerin, Özaydın'ı tören kıtası ile karşıladığı belirtildi. Tunceli Valiliği, sosyal medyaya da yansıyan görüntülere ilişkin "27 Temmuz 2022 günü basına ve sosyal medya platformlarına yansıyan Çemişgezek ilçemiz Gedikler Jandarma Karakol Komutanlığı ziyareti görüntüleri ile ilgili olarak; konunun tüm yönleriyle araştırılması için valiliğimizce gerekli işlemler başlatılmıştır" açıklaması yaptı.

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ak parti, tunceli, karşılama