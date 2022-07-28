Türkiye'nin ilk cam seyir terası tadilat sonrası yeniden açıldı

© AA Terasın dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise ilk cam terası olduğunu ifade eden Türköz, "Cam terası tadilata almıştık. Şu anda yeniden açtık ve ziyaretçilerimize sağlıklı şekilde hizmet veriyor. Özellikle Kurban Bayramı'nda cam terasımız ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Vatandaşlarımız çok güzel hatıra fotoğrafı çektirdi" dedi. Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder de terasın yeniden kapılarını açarak ilçe turizmine önemli katkı sunduğunu kaydetti.