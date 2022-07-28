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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220728/ukraynali-basin-subayi-kovalev-modern-ukraynanin-nazi-almanyasi-ile-baglarini-kabul-etti-1059233572.html
Ukraynalı basın subayı Kovalev, modern Ukrayna'nın Nazi Almanyası ile bağlarını kabul etti
Ukraynalı basın subayı Kovalev, modern Ukrayna'nın Nazi Almanyası ile bağlarını kabul etti
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 112. Bölge Savunma Tugayı Basın Subayı Andrey Kovalev, modern Ukrayna'nın Nazi Almanyası ile bağları olduğunu itiraf etti. 28.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-28T13:11+0300
2022-07-28T13:11+0300
ukrayna krizi
ukrayna
nazi
nazi işbirlikçisi
vladimir zelenskiy
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Bugün Ukrayna'da Ağustos 2021'de Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in ilan ettiği Ukrayna Devlet Günü ilk kez kutlanıyor.Bu bağlamda Ukraina 24 televizyonuna demeç veren Kovalev, Ukrayna devletinin temellerinden birinin 1941'de Ukrayna devletinin Nazi işbirlikçileri tarafından ilan edilmesi olduğunu söyledi.Ukrayna tarihinde ülkenin bağımsızlık günü ve bağımsızlığının yeniden sağlandığı gün olarak birkaç tarihin bulunduğunu kaydeden Kovalev, bu tarihlerden biri 30 Haziran 1941 olduğunun altını çizdi.30 Haziran 1941 tarihli 'Ukrayna Devleti Kuruluş Senedi' belgesinde "Yeni yükselen Ukrayna devleti, lideri Adolf Hitler'in önderliğinde Avrupa'da ve dünyada yeni bir düzen yaratan ve Ukrayna halkının Moskova işgalinden kurtulmasına yardımcı olan büyük Nasyonal Sosyalist Almanya ile yakın işbirliği yapacak" ifadeleri dikkat çekiyor.
https://tr.sputniknews.com/20220624/ukrayna-icisleri-bakan-yardimcisindan-gamali-hac-askere-ovgu-1057871951.html
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ukrayna, nazi, nazi işbirlikçisi, vladimir zelenskiy

Ukraynalı basın subayı Kovalev, modern Ukrayna'nın Nazi Almanyası ile bağlarını kabul etti

13:11 28.07.2022
© AFP 2022 / Genya SavilovStepan Bandera
Stepan Bandera - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2022
© AFP 2022 / Genya Savilov
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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 112. Bölge Savunma Tugayı Basın Subayı Andrey Kovalev, modern Ukrayna'nın Nazi Almanyası ile bağları olduğunu itiraf etti.
Bugün Ukrayna'da Ağustos 2021'de Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in ilan ettiği Ukrayna Devlet Günü ilk kez kutlanıyor.
Bu bağlamda Ukraina 24 televizyonuna demeç veren Kovalev, Ukrayna devletinin temellerinden birinin 1941'de Ukrayna devletinin Nazi işbirlikçileri tarafından ilan edilmesi olduğunu söyledi.
Ukrayna tarihinde ülkenin bağımsızlık günü ve bağımsızlığının yeniden sağlandığı gün olarak birkaç tarihin bulunduğunu kaydeden Kovalev, bu tarihlerden biri 30 Haziran 1941 olduğunun altını çizdi.
30 Haziran 1941 tarihli 'Ukrayna Devleti Kuruluş Senedi' belgesinde "Yeni yükselen Ukrayna devleti, lideri Adolf Hitler'in önderliğinde Avrupa'da ve dünyada yeni bir düzen yaratan ve Ukrayna halkının Moskova işgalinden kurtulmasına yardımcı olan büyük Nasyonal Sosyalist Almanya ile yakın işbirliği yapacak" ifadeleri dikkat çekiyor.
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