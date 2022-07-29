https://tr.sputniknews.com/20220729/2022-2023-egitim-ogretim-yili-12-eylul-2022-tarihinde-baslayacak-1059270283.html

2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak

2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), çalışma takvimini yayımladı. Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Mahmut Özer, "2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022... 29.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-29T12:33+0300

2022-07-29T12:33+0300

2022-07-29T12:33+0300

yaşam

türkiye

okul

mahmut özer

meb

milli eğitim bakanlığı (meb)

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2022-2023 eğitim takvimi açıklandı.Konuya ilişkin açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek" dedi.2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında planladıklarını ifade eden Bakan Özer, “14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatili yapacağız. İkinci ara tatili Ramazan Bayramı’yla birleştirdik" açıklamasında bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20220617/okullarda-karne-heyecani-pandemisiz-ilk-yaz-tatili-basladi-1057544991.html

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türkiye, okul, mahmut özer, meb, milli eğitim bakanlığı (meb)