https://tr.sputniknews.com/20220729/2022-2023-egitim-ogretim-yili-12-eylul-2022-tarihinde-baslayacak-1059270283.html
2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak
2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), çalışma takvimini yayımladı. Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Mahmut Özer, "2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022... 29.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-29T12:33+0300
2022-07-29T12:33+0300
2022-07-29T12:33+0300
yaşam
türkiye
okul
mahmut özer
meb
milli eğitim bakanlığı (meb)
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2022-2023 eğitim takvimi açıklandı.Konuya ilişkin açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek" dedi.2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında planladıklarını ifade eden Bakan Özer, “14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatili yapacağız. İkinci ara tatili Ramazan Bayramı’yla birleştirdik" açıklamasında bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20220617/okullarda-karne-heyecani-pandemisiz-ilk-yaz-tatili-basladi-1057544991.html
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türkiye, okul, mahmut özer, meb, milli eğitim bakanlığı (meb)
2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), çalışma takvimini yayımladı. Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Mahmut Özer, "2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek" dedi.
2022-2023 eğitim takvimi açıklandı.
Konuya ilişkin açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek" dedi.
2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında planladıklarını ifade eden Bakan Özer, “14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatili yapacağız. İkinci ara tatili Ramazan Bayramı’yla birleştirdik" açıklamasında bulundu.