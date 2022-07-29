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https://tr.sputniknews.com/20220729/2022-yks-tercihleri-basladi--1059273172.html
2022 YKS tercihleri başladı
2022 YKS tercihleri başladı
YKS tercihleri bugün başladı, 5 Ağustos’a kadar devam edecek. Öğrencilerin ÖSYM tercih robotuyla yapacağı 24 tercih hakkı var. 29.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-29T13:26+0300
2022-07-29T13:26+0300
türkiye
eğitim
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
sınav
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) tercih işlemleri başladı. Adaylar, tercih işlemlerini 5 Ağustos'a kadar yapabilecek.ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından 2022-YKS tercih işlemlerine ilişkin paylaşımda bulundu.Aygün, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun güncel halinin internet sitesinde yayınlandığını belirterek, "2022-YKS tercih işlemlerinizi 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında 'http://ais.osym.gov.tr'den yapabilirsiniz Tercihlerinizin hayırlı olmasını dilerim." bilgisini verdi.'Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak'ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2022-YKS tercih işlemleri başladı. Adaylar tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapabilecek.Tercih işlemleri, 5 Ağustos saat 23.59'da sona erecek.Adaylar, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek. Buradaki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacak.Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılacak. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri de geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.
https://tr.sputniknews.com/20220719/yks-yuksekogretim-programlari-ve-kontenjanlari-kilavuzu-aciklandi-1058866917.html
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eğitim, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), sınav

2022 YKS tercihleri başladı

13:26 29.07.2022
© AAYKS
YKS - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2022
© AA
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YKS tercihleri bugün başladı, 5 Ağustos’a kadar devam edecek. Öğrencilerin ÖSYM tercih robotuyla yapacağı 24 tercih hakkı var.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) tercih işlemleri başladı. Adaylar, tercih işlemlerini 5 Ağustos'a kadar yapabilecek.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından 2022-YKS tercih işlemlerine ilişkin paylaşımda bulundu.
Aygün, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun güncel halinin internet sitesinde yayınlandığını belirterek, "2022-YKS tercih işlemlerinizi 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında 'http://ais.osym.gov.tr'den yapabilirsiniz Tercihlerinizin hayırlı olmasını dilerim." bilgisini verdi.

'Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak'

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2022-YKS tercih işlemleri başladı. Adaylar tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapabilecek.
Tercih işlemleri, 5 Ağustos saat 23.59'da sona erecek.
Adaylar, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek. Buradaki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacak.
Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılacak. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri de geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.
ÖSYM - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2022
TÜRKİYE
YKS Yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu açıklandı
19 Temmuz, 10:43
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